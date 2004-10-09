دوم خرداد مي خواهد قوه مجريه را به هر قيمتي حفظ كند// دوم خرداد در حال بررسي كانديداتوري عارف، كروبي ، نجفي، معين و بي طرف است

به گزارش سرويس سياسي خبرگزاري "مهر" علي دارابي قائم مقام جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي كه روز پنج شنبه در دومين نشست فصلي مسئولان دفتر مركزي و دبيران استانهاي اين تشكل در سال 83 سخن مي گفت، افزود: در صورتي كه اصولگرايان بتوانند در گام سوم يعني انتخابات نهم رياست جمهوري مورد اعتماد و اقبال مردم قرار گيرند، حلقه حاكميت براي خدمت بيشتر به مردم ، اعتلاي نظام و كارآمدي بيشتر آن تكميل خواهد شد.

وي افزود: راهبرد ما براي انتخابات آتي رياست جمهوري، تلاش براي افزايش مشاركت مردم ، تلاش براي حضور همه گروه ها و تشكل هاي سياسي و قانوني درون نظام ،معرفي كانديداي واجد شرايط ، كارآمد و بابرنامه ،وحدت اصولگرايان و پرهيز از اختلاف مي باشد.

قائم مقام جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي با اشاره به كانديداي جريان اصولگرا گفت: هيچ فردي تاكنون خود را كانديداي اصولگرايان معرفي نكرده است و اصولا در مجموعه اصولگرايان چنين رفتارهايي جايي ندارد و انتخاب كانديدا در اين جريان ، بر اساس اصول ، موازين و معيار خواهد بود.

دبير كميته سياسي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي گفت: راهبردهاي جريان دوم خرداد در انتخابات رياست جمهوري؛ ايجاد جنگ رواني و تخريب كانديداهاي اصولگرايان، كانديداتراشي براي اصولگرايان، تلاش براي جلب حمايت نگاه هاي بيرون از كشور ، ادعاي سخنگويي طبقه متوسط شهري، حفظ انسجام و وحدت درون جناحي، سرگرم ساختن رقيب و گرفتن فرصت از آنان و دوقطبي كردن فضاي افكار عمومي خواهد بود.

وي با اشاره به اين كه هنوز جبهه دوم خرداد كانديداتوري ميرحسين موسوي را به عنوان يك ترفند در فضاي سياسي نگه داشته است، گفت: طرح كانديداتوري آقاي موسوي عاملي براي حيات ، وحدت و انسجام دوباره دوم خرداد است لذا زودهنگام به طرح كانديداتوري او پرداختند تا در زمان مقتضي برنامه خود را عملي كنند.

دارابي افزود: بر اساس اخباري كه منتشر مي شود ، مير حسين موسوي وارد صحنه انتخابات نخواهد شد و بر همين اساس جبهه دوم خرداد در پس پرده از هم اكنون بر روي گزينه هايي چون عارف، كروبي ، نجفي، معين و بي طرف در حال بررسي مي باشد.