داستان دردناک بازماندگان بمبهای خوشه ای آمریکا در لائوس

به گزارش خبرگزاری مهر، آنتی وار در گزارشی درباره بازماندگان حاصل از بمب های خوشه ای آمریکا در لائوس نوشت: "فونگساوات مانیتونگ" 18 ساله زمانی که خلبانهای ارتش آمریکا میلیون ها مواد منفجره کوچک را بر فراز لائوس انداختند، حتی به دنیا نیامده بود اما تقریبا چهل سال پس از آنکه جنگ بر این ملت آسیای جنوب شرقی پایان یافت، مردمی همچون فونگساوات همچنان از عوارض جنگ رنج می برند.

آنتی وار در این گزارش می نویسد: فونگساوات تنها تشعشعی از نور را قبل از آنکه جهان را در مقابل دیدگان خود تیره ببیند، به یاد می آورد، او کور متولد شد و دست نداشت.

بمب خوشه ای در جریان عملیات های مخفیانه ارتش آمریکا در "هند و چین" در سالهای 1964 تا 1973 در لائوس ریخته شد. هدف از حملات هوایی نابودی خط تامین آذوقه ارتش ویتنام شمالی بود که به طور مارپیچی از طریق لائوس و کامبوج به جنوب حرکت می کرد.

بر اساس این گزارش از زمان پایان جنگ بیش از 20 هزار نفر در نتیجه بمب های عمل نکرده آمریکا که از زمان جنگ ویتنام در لائوس باقی مانده است، کشته و زخمی شدند و امروزه این مردم هستند که بهای جنگ را پرداخت می کنند.

گفتنی است که حدود 80 میلیون از 270 میلیون بمب خوشه ای مورد استفاده آمریکا در جنگ ویتنام عمل نکرده است. جنگنده های ایالات متحده در سالهای 1964 تا 1973 بیش از دو میلیون تن بمب را در لائوس فرو ریختند.

بمبهای خوشه ‌ای می ‌توانند از هواپیما یا سکوهای پرتاب موشکی پرتاب شوند. بدنه این بمبها در آسمان باز می ‌شوند و تعداد بیشماری بمب کوچک (بمبلت) را در زمینی گسترده پخش می ‌کنند. این بمبها درست مثل مین، در هنگام تماس انسانها یا حیوانات منفجر می‌ شوند. کسی که با بمبهای خوشه ‌ای تماس می‌ گیرد، اگر بلافاصله نمیرد، حتما به سختی معلول می‌شود.