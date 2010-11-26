کودکان در لیست مشتریهای جدید کمپانیهای دخانی

به گزارش خبرنگار مهر، بررسیها و مشاهدات عینی نشان می دهد که استقبال از مواد دخانی سیگار و قلیان روز به روز در حال افزایش است که این موضوع می تواند زنگ خطر جدی برای تهدید سلامت نسل جوان جامعه باشد. افرادی که قرار است بزودی و در سالهای نه چندان دور وارد عرصه کار و تلاش شوند لازم است که از سلامت جسمی و روی برخوردار باشند.

دکتر محمدرضا معدنی، دبیر اجرایی جمعیت مبارزه با دخانیات با اشاره به ترفندهای تبلیغاتی کمپانی های بزرگ دخانی برای جذب مشتریهای جوان و کم سن و سال گفت: این کمپانیها سعی دارند در قالب تصاویر ذهنیت بچه ها را به سمت سیگار ببرند. به طوری که در فیلمها و کارتونها به نوعی سیگار کشیدن را نشان می دهند.

بررسیهای وزارت بهداشت نشان می‌دهد از بین کل افراد جامعه 8/10 درصد سیگار می‌کشند که این میزان در بین آقایان 20 درصد است.

نماینده ایران در تنظیم کنوانسیون جهانی کنترل دخانیات با اشاره به اینکه دو سوم افراد سیگاری در جهان کشیدن این ماده دخانی را از سن 15 تا 17 سالگی شروع کرده‌اند، گفت: در حال حاضر بچه‌های دبستانی وقتی از مدرسه بیرون می‌آیند می‌توانند با پول ته جیبشان سیگار بخرند اما پول آنها به خرید بستنی نمی‌رسد.

مطالعات نشان می‌دهد که مشکلات احساسی، روانی و اجتماعی در جوانان سیگاری بسیار بیشتر از افراد غیرسیگاری است و شانس روی‌ آوردن نوجوانان سیگاری به الکل سه برابر و روی آوردن به مواد مخدر 8 برابر است.

بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت دخانیات کشنده است و در عین حال نباید نسبت به پدر و مادرهایی که سیگار می‌کشند بی‌تفاوت بود چرا که استنشاق دود سیگار توسط غیرسیگاریها نیز کشنده است.

گزارشها نشان می دهد که 12 میلیون ایرانی سیگاری هستند که 80 درصد این افراد تمایل به ترک دارند اما راههای ترک را بلد نیستند. این در حالی است که اگر یک درصد از آمار افراد سیگاری در کشور کم شود 70 میلیارد تومان در سال صرفه‌ جویی می‌شود.

به گفته کارشناسان مسائل اجتماعی، مصرف دخانیات در جوامع فقیر بیشتر از اقشارغنی است. جوامع فقیر به دلیل مصرف دخانیات و عدم آگاهی نسبت به عوارض آن در معرض بیماری‌ سرطان هستند این در حالی است که در جوامع غنی مصرف سیگار پایین‌تر است. نتایج یک بررسی که در تهران انجام شده نشان می دهد تعداد نوجوانان سیگاری در مناطق 10، 13، 18، 7، 8 بیشتر از سایر مناطق و در مناطق 20 و 22 این تعداد بسیار قابل توجه است. در جنوب شهر نسبت سیگار کشیدن مردان بیش از زنان است اما در شمال شهر این نسبت به عکس بوده و زنان شمال شهر بیشتر سیگار می‌کشند.

گزارشها نشان می دهد سهم هر ایرانی از دود شدن 60 میلیارد نخ سیگار در سال بیش از 833 نخ است. این در حالی است که با وجود هشدارهای مسئولان پیرامون خسارتهای مواد دخانی متولیان تولید و واردات سیگار بی توجه به این توصیه ها به دنبال افزایش تولید و توزیع سیگارهای داخلی و خارجی هستند.

این در حالی است که وزیر بهداشت عنوان داشته است 80 درصد مصرف کنندگان سیگار در ایران قبل از 15 سالگی مصرف مواد دخانی را شروع کرده اند.

آنچه مسلم است اینکه سیگار به عنوان تنها ماده دخانی قانونی در دسترس همه افراد قرار دارد و همین مسئله سبب شده که میل و گرایش به سمت مصرف این ماده دخانی ارزان قیمت، روز به روز افزایش یابد. از سوی دیگر، گزارشهای وزارت بهداشت نشان می دهد خسارتی که از بابت مصرف سیگار متوجه نظام سلامت کشور می شود بیش از سه هزار و 400 میلیارد تومان در سال است که با این پول می توان چندین بیمارستان و درمانگاه ساخت.

تبلیغات رنگ و لعاب دار کمپانیهای بزرگ دخانی به ویژه در کشورهای جوان دنیا از جمله ایران و هزینه هایی که بابت این تبلیغات صرف می شود باعث شده که زنگ خطر تهدید سلامت نسل جوان و نوجوان جامعه به صدا در آید به همین دلیل مسئولان امر باید بیش از پیش در برخورد با مصرف مواد دخانی در کشور از خود جدیت نشان دهند.