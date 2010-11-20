2300 نفر در مراکز درمان سرپایی معتادان زنجان بستری شدند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، گل نساء آقا محمدی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: پذیرش 517 معتاد در مراکز بهبودی اقامتی میان مدت "کمپ" از فعالیتهای دفتر اعتیاد اداره کل بهزیستی این استان طی این مدت است.

وی، ارائه خدمات مشاوره پزشکی و دارودرمانی، خدمات آزمایشگاهی و روانشناسی چون خانواده درمانی و گروه درمانی و ارائه خدمات مددکاری و پیشگیری پس از درمان از مواردی است که برای کمک به معتادین انجام می شود.

آقامحمدی با اشاره به افزایش تعداد مراکز درمان و بازتوانی سرپایی معتادین گفت: در حال حاضر 21 مرکز در سطح استان مشغول به فعالیت هستند و دو مرکز بهبودی و اقامتی میان مدت نیز با مجوز بهزیستی در سطح استان زنجان در حال ارائه خدمات به جامعه هدف هستند.

معاون امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان زنجان، همچنین از پذیرش دوهزار و 823 معتاد در مراکز درمان و بازتوانی استان خبر داد و افزود: بهزیستی استان زنجان بخشی از داروهای مورد نیاز مراکز درمان و بازتوانی سرپایی معتادان چون نالتروکسون را بصورت رایگان در اختیار مراکز قرار می دهد.

آقامحمدی بازدید از مراکز درمان اعتیاد، شرکت در جلسات کمیته درمان و حمایتهای اجتماعی و برگزاری مراسم برای تشویق و قدردانی از معتادان بهبود یافته را از دیگر فعالیتهای این اداره کل عنوان کرد و افزود: این سازمان با برگزاری دوره مهارتهای زندگی در بین دانشجویان، کارکنان ادارات و عموم مردم در راستای پیشگیری از اعتیاد در سطح استان فعالیت دارد.