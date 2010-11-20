زنجان مسئول طرح نخبه یابی اسکواش منطقه سه کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مجید محمدی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: طرح نخبه یابی در رشته ورزشی اسکواش به مدت پنج سال در سراسر کشور ادامه خواهد داشت تا ورزشکاران نخبه شناسایی و با سرمایه گذاری بر روی آنها، ورزشکارانی شاخص و مطرح برای حضور توانمند در مسابقات برون مرزی تربیت کرد.

وی با بیان اینکه هیئت ورزشی 'اسکواش' این استان طبق ارزیابی صورت گرفته از سوی فدراسیون این رشته ورزشی، توانست رتبه دهم را کسب کند، افزود: هیئت اسکواش استان زنجان با توجه به عملکرد و فعالیت مطلوب توانست در بین 26 استان کشور این جایگاه را به خود اختصاص دهد.

محمدی با بیان اینکه تلاش دست اندرکاران هیئت اسکوش بر این است که با فعالیت مطلوب این جایگاه در سالهای آتی ارتقا یابد افزود: مهم ترین معیار فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی در ارزیابی هیئت های استانی فعال در این رشته ورزشی نحوه عملکرد و فعالیت آنان در طرح نخبه یابی و تعداد ورزشکاران، داوران، مربیان و سالنهای این رشته ورزشی بود.

رئیس هیئت اسکواش استان زنجان گفت: استان زنجان با برخورداری از سالن اختصاصی اسکواش، تاکنون میزبانی بسیاری از مسابقات قهرمان کشوری را عهده دار شده است.

محمدی افزود: در زمان حاضر 66 ورزشکار مردم و زن زنجانی در رشته ورزشی اسکواش فعال هستند که 30 نفر آنها را مرد و 36 ورزشکار دیگر را نیز بانوان تشکیل می دهند.