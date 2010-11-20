راه اندازی اورژانسهای اجتماعی در شهرستانهای استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حسن افشار ظهر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در سالن اجتماعات اداره بهزیستی قزوین اظهار داشت: در مصوبات دور سوم سفرهیئت دولت به استان یک میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار برای تامین تجهیزات کمک توانبخشی برای معلولین در نظر گرفته شد است.

وی افزود: همچنین 20 میلیارد ریال جهت ساخت اردوگاه فرهنگی، رفاهی جامعه هدف، 10 میلیارد ریال جهت تکمیل بخش توانبخشی، 600 میلیون ریال کمک هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش سازمان، اختصاص 300 واحد مسکونی برای مدد جویان، اختصاص 10 میلیون ریال کمک هزینه تامین جهیزیه برای 750 نفر از مددجویان، سه میلیون ریال تسهیلات کمک به خریداری لوازم خانگی و تعمیر سرویس بهداشتی منازل مسکونی 300 واحد مددجویان سازمان بهزیستی به ازای تعمیر هر واحد مسکونی 750 هزار تومان تخصیص داده شده است.

وی خاطرنشان کرد: صدور مجوز استخدام 150 نفر نیروی انسانی در حوزه توانبخشی، فیزیو ترابی، شنوایی سنجی برای سازمان بهزیستی استان قزوین که در حال حاضر 28 درصد از مشاغل متصدی دارد که 72 درصد از ردیفهای استخدامی سازمان بهزیستی قزوین بدون متصدی است و نیروهای قرار دادی با تحمل سختی فراوان و کار بیشتر کمبود نیرو را جبران کرده است.

افشار گفت: در سفر سوم هیئت دولت برنامه ریزی لازم برای استخدام افراد مورد نیاز بهزیستی انجام شده که امیدواریم با اجرای آن مشکل نیروی انسانی این اداره برطرف شود.