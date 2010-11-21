دانش آموزان بیشتر در معرض ابتلا به سینوزیت هستند

دکتر محسن نراقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: کودکان به ویژه دانش آموزان به علت حضور روزانه در محیطهای عمومی بیش از سایر افراد جامعه در معرض ابتلا به سینوزیت مزمن قرار دارند.

سینوزیت، آنفلوآنزا و سرماخوردگی حاد عفونی از بیماریهای شایع در فصل پاییز است که دانش آموزان بیشتر از سایر افراد جامعه در معرض ابتلا به این بیماریها قرار دارند.

نراقی با عنوان اینکه درصدی از عفونتهای ویروسی در فصل سرما به سینوزیت حاد تبدیل می شود افزود: درصدی از افراد هم سینوزیت مزمن می گیرند که مدت زمان آن طولانی تراست و نیاز به درمان جدی تری دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با تاکید بر اینکه سینوزیت مزمن معمولا علائم کمتری نسبت به سینوزیت حاد دارد از گرفتگی بینی به عنوان یکی از مهمترین مشکلات بیماران دچار سینوزیت مزمن نام برد و گفت: آلرژی، عفونتهای مکرر ویروسی و... همواره کودکان را بیش از سایر افراد جامعه در معرض ابتلا به سینوزیت قرار می دهد.

این جراح و متخصص گوش و حلق و بینی گفت: نتایج بررسیها نشان داده کیفیت زندگی و کارکرد افرادی که مبتلا به سینوزیت مزمن می شوند پایین می آید و در نتیجه این قبیل افراد اصولا عصبی می شوند.