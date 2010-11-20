برنامه های آبفار بوشهر برای اصلاح الگوی مصرف تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، عذرا غلامحسینی بعد از ظهر شنبه در جمع روسای شهرستانی شرکت آبفار بوشهر افزود: اصلاح مبانی فنی مهندسی و اقدامات بهره برداری و صنعتی، اصلاح تعرفه ها و قوانین و فرهنگسازی و اطلاع رسانی سه محور این شرکت در اصلاح الگوی مصرف است .

وی اظهارداشت: بکارگیری تجهیزات و شیرآلات کاهنده مصرف آب در طرحهای اجرایی، بکارگیری لوله و اتصالات و تجهیزات و شیرآلات استاندارد و متناسب با اقلیم و بافت خاک منطقه، طراحی و اجرای سیستمهای تله متری در جهت جلوگیری ار هدر رفت آب، انر‍ژی، نیروی انسانی و سرمایه ملی، تهیه طرح الگوی تامین آب مورد نیار صنایع، کشاورزی، شرب از منابع متناسب با مصرف و ارائه طرح های تصفیه ساده جهت استفاده از پساب خانگی، حمام و روشویی و آشپزخانه برای مصارف غیر شرب از موارد مورد توجه در محور اصلاح مبانی فنی مهندسی و اقدامات بهره برداری و صنعتی است .

مسئول آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر گفت: فروش آب به قیمت تمام شده توام با پرداخت یارانه مستقیم به مشترکین، طراحی قوانین بازدارنده نافذ جهت برخورد با افراد سودجو و اخلالگر در امر تهیه و توزیع کمی و کیفی آب مورد نیاز به مشترکین، شفاف سازی تعرفه ها و تبدیل تعرفه های چند نرخی به تک نرخی و استفاده از فناوری اطلاعات و سامانه های خودکار در دریافت و پرداخت برای خدمات رسانی به مشترکین از موارد برنامه ریزی شده در اصلاح محور تعرفه ها و قوانین شرکت به شمار می رود .

غلامحسینی با بیان اینکه تهیه و پخش فیلم، انیمیشن، برنامه های رادیویی و تیزرهای تبلیغاتی تلوزیونی به منظور فرهنگ سازی مصرفی بهینه یکی از موارد ذکر شده در محور فرهنگ سازی و اطلاع رسانی بشمار می رود، گفت: تبیین و تشریح هزینه واقعی تامین و قیمت تمام شده آب برای مردم و مشترکین، تهیه و توزیع شیرآلات و تجهیزات کاهنده مصرف آب در مدارس، مساجد، تکایا و حسینیه ها و تهیه طرح تعیین جایزه و تشویقهای مناسب برای افراد کم مصرف و رعایت کننده الگوی مصرف آب از موراد مورد اشاره در این محور است .

وی اضافه کرد: استفاده از سایتها، نشریات و روزنامه های ملی، منطقه ای و محلی جهت اطلاع رسانی در خصوص مباحث الگوی مصرف و برگزاری جشنواره ها، همایش و مسابقات متنوع بین مردم، دانش آموزان، دانشجویان برای ارائه راهکار و طرحهای مناسب برای اصلاح الگوی مصرف از دیگر مواردی است که در محور فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به آن عنوان شده است .

وی خاطرنشان کرد: تمامی مجموعه شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر به دنبال تحقق برنامه های این شرکت در زمینه اصلاح الگوی مصرف خواهند بود.