40 فعال قرآنی در استان لرستان بیمه شدند

امین کمالوندی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: این فعالان قرآنی در سطح مراکز و مؤسسات قرآن به‌عنوان مدیر مؤسسه و یا مربی قرآن‌کریم فعالیت دارند.

وی اعطای وام قرض‌الحسنه بین پنج تا 50 میلیون ریالی به مؤسسات قرآن را از دیگر فعالیت‌های اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان برشمرد و ادامه داد: این وام‌های قرض‌الحسنه به‌منظور تأمین مسکن و تجهیزات اموزشی به مؤسسات قرآن پرداخت شده‌است.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان یادآور شد: این اداره‌کل در نظر دارد در سال‌جاری مراسم‌های بزرگداشت ویژه مفاخر دینی و مذهبی استان را برگزار کند که از جمله آن‌ها می‌توان به بزرگداشت آیت الله مروجی، عبدالحمید آیتی، میرزای قمی، دکتر زرین‌کوب و ... اشاره کرد.

کمالوندی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برپایی نمایشگاه بزرگ کتاب استان لرستان، افزود: این نمایشگاه در 170 غرفه با حضور 190ناشر کشوری و استانی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان لرستان برگزار می شود.

وی تصریح کرد: نمایشگاه کتاب امسال با مدیریت و سرمایه‌گذاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان و معاونت فرهنگی وزارت ارشاد برگزار می‌شود.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با بیان اینکه این نمایشگاه از 14 تا 21 آذر سال جاری صبح و عصر آماده بازدید علاقه مندان است، یادآور شد: در این نمایشگاه تمام کارت های عضو شتاب، بن خرید کتاب و کارت های الکترونیکی پذیرفته می شود.