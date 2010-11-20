به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری فیلم تلویزیونی "سایه زندگی" به کارگردانی امیرهوشنگ تاجی و تهیه کنندگی اصغر نصیری با تکمیل فهرست بازیگران از امروز و در شهر اصفهان آغاز شد و طبق برنامه ریزی‌ها تصویربرداری در 20 جلسه انجام می‌شود.

شهرام قائدی به تازگی به گروه بازیگران اضافه و تست گریم نهایی بازیگران طی چند روز گذشته انجام شده است. لوکیشن اول این تله فیلم خیابان مسجد سید و گذرهای تاریخی این مسجد و لوکیشن بعدی نیز پل خواجو است.

لادن طباطبایی، محمود مقامی، منصور خاکی، حسین شهاب، شهین صادقی، دنیا منصوبی، مانا بهرامی، صدف آقایی، رحمان مقدم، محمدرضا هنرکار، زهره مولوی، مهدی افشاری، مهدی درفکی، حسین غیابی، اکبر غفاری، رضا شریف، فرزانه نصرتی، الهام ناظمی و... از دیگر بازیگرانی هستند که پیش از این حضورشان برای بازی در این پروژه قطعی شده بود.

"سایه زندگی" مضمونی اجتماعی دارد و داستانش درباره علی یکی از افراد خلافاکر یک باند است که در کوران تخلف های پی در پی با زنی به نام شهلا که او نیز از افراد خلافکار است ارتباط عاطفی پیدا می کند و در نتیجه هردو تصمیم می گیرند به کارهای خلاف خود پایان داده و... .

سایر عوامل اصلی پروژه عبارتند از مدیر برنامه ریزی: ایرج رضایی، دستیار اول کارگردان: داود فروتن، مدیر تولید: حمید محمدی، طراح گریم: رضا سعیدی، مدیر لوکیشن: حسین غیابی، دستیار دوم کارگردان و منشی صحنه: الهام ابراهیمی، به سفارش نمایش خانگی.

