مراسم نکوداشت بانوان مبلغ شهر تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس معدنی پوردرباره این مراسم گفت: بانوان به دلیل نقشهای مهمی که در خانواده بر عهده دارند بخصوص نقش مادری و تربیت نسل آینده، کارکرد بنیادین نیز در ساخت های مختلف فرهنگی و اجتماعی جامعه دارند و این اداره کل نیز باهدف ارتقای قابلیت های بانوان برای ترویج فرهنگ اسلامی و ایرانی در جامعه، فعالیت های گسترده و گوناگون آموزشی، فرهنگی، پژوهشی، اجرایی و همایشی را انجام می دهد.

وی با اشاره به لزوم آشنایی بیشتر بانوان مبلغ با شیوه های صحیح و اصولی تبلیغ گفت: ما اکنون با روند رو به گسترش هیئت های مذهبی و زنان مبلغ، بویژه در شهر تهران روبرو هستیم ، که فرصت ارزشمندی برای توسعه حضور بانوان در زمینه های فرهنگی اجتماعی و بهره گیری از قابلیت ها و ظرفیت های آن است .

وی با اشاره به اینکه باید قابلیت های بانوان به عنوان یکی از الگوهای مرجع اجتماعی به جامعه شناسانده و معرفی شود، تاکید کرد: باید نقش زینبی زنان در تبلیغ معارف و آموزه های دینی در بین بانوان و خانواده ها احیا و ترویج شود تا با الگوسازی از بانوان مبلغ، به اصلاح روش های تبلیغی و کاهش آسیبهای آن کمک شود و زمینه ارتقاء کار آیی، اثر بخشی و کیفیت تبلیغات دینی در بین بانوان فراهم شود.

معدنی پور با اشاره به اینکه این اداره کل هر ساله پس از برگزاری آئین نکوداشت و تکریم بانوان مبلغ شهر تهران گردهمایی زنان عاشورایی را در تهران برگزار می کند گفت: چهارمین گردهمایی دوازده هزار نفری زنان عاشورایی امسال 29 آذرماه، در مهدیه تهران و با برنامه هایی شامل مداحی، سخنرانی، و تعزیه برگزار می شود.