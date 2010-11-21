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۳۰ آبان ۱۳۸۹، ۸:۵۰

ماهنامه "فیلم "شماره 418 منتشر شد

ماهنامه "فیلم "شماره 418 منتشر شد

شماره جدید ماهنامه سینمایی فیلم با پرونده سینمای رابرت آلدریچ منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این شماره می‌خوانیم، گفتگو با حسن فتحی درباره مجموعه تلویزونی "در مسیر زاینده رود"، گزارشی از پشت صحنه "یه حبه قند"، مطلبی با عنوان هفته فیلم مستند در خانه سینما، وضعیت نماینده سینمای ایران در رقابت های آتی اسکار و گذری به سینمای دیروز، امروز افغانستان از مسیر موسیقی این سرزمین.

نگاهی به چند فیلم جدید از سینمای افغانستان، گزارش یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، مطلبی با عنوان پنجاه و ششمین جشنواره فیلم کوتاه اوبرهاوزن، گزارش شصت و هفتمین جشنواره ونیز، پرونده‌ای برای آرتور پن در قالب یادداشت و گفتگوهایی با این کارگردان و مطالبی درباره "بانی و کلاید" یکی از معروفترین فیلم‌های آرتور پن  در این شماره به چاپ رسیده است.

در ادامه شماره 418 آمده است: فیلمی تاریخی از رویدادی تاریخی، ده بازی برتر سینما که اسکار نادیده گرفت، مطلبی با عنوان موسیقی جاز به عنوان موسیقی متن فیلم، 25 موسیقی متن جاز برگزیده تاریخ سینما، "روانی" هیچکاک پنجاه ساله شد، نکته‌ها و حاشیه‌هایی درباره این فیلم، پرونده‌ای برای سینمای رابرت آلدریچ ومعماری در سینما، سینما در معماری.

کد مطلب 1194972

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