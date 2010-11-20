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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۲۵

کشتی آرای به مهراعلام کرد:

کاهش 15 دلاری قیمت جهانی طلا/ بی میلی بازار ایران به کاهش قیمت

کاهش 15 دلاری قیمت جهانی طلا/ بی میلی بازار ایران به کاهش قیمت

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با اشاره به کاهش 15 دلاری قیمت جهانی طلا گفت: به دلیل افزایش قیمت دلار، بازار سکه در داخل کشور نسبت به کاهش قیمت بی میل است.

محمد کشتی آرای در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قیمت سکه در بازار داخلی علیرغم کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی، امروز روند کاهشی نداشته و ثبات را تجربه می کند. بر این اساس قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 342 هزار تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم، 372 هزار تومان بوده است.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر افزود: هر قطعه نیم سکه نیز 171 هزار و 500 تومان و ربع سکه 86 هزار و 500 تومان در بازار معامله شد. این درحالی است که امروز یک گرم طلای 18 عیار نیز به قیمت 34 هزار و 900 تومان معامله شد.

وی تصریح کرد: قیمت سکه امروز نسبت به روزهای پایانی هفته گذشته، بدون تغییر بوده است.

کد مطلب 1194973

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