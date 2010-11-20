100 برنامه فرهنگی در هفته بسیج در استان قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، مهدی طاهرخانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهار داشت: از مهمترین برنامه های بسیج در استان برگزاری جشن بزرگ عید غدیر در روز سوم آذر است که سعی کرده ایم برنامه های امسال از تنوع بیشتری برخوردار باشد.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری اردوهای دو روزه رزمی و تبلیغی در محیطهای اردوگاهی گردان عاشورا و امام حسین استان، تجلیل از ورزشکاران بسیجی، همایش شکوه حجاب و عفاف و مقابله با جنگ نرم، دیدار باخانواده شهدا، برگزاری یادواره شهدا در سراسر استان، مسابقات قرآنی و ورزشی، خاطره‌ گویی، برپایی نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری، دیدار با ائمه جمعه، تجلیل از بسیجیان پیشکسوت، نشست‌های روشنگری و بصیرت، گردهمایی بسیج اصناف و طرح سنجش سلامت دانش‌ آموزان مناطق محروم استان از برنامه های هفته بسیج در قزوین است.

طاهرخانی یادآور شد: در پنجم آذر سال 1358 به دستور امام خمینی (ره)، بسیج تشکیل شد و به مناسبت این روز به یاد ماندنی که نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی است، هر سال در روزهایی که به نام هفته بسیج نامگذاری شده برنامه‌های مختلفی برای گرامیداشت این مناسبت برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه ناحیه قزوین افزود: بسیج بعنوان یک عنصر اصلی مدافع انقلاب اسلامی درمقابله با دشمنان و بدخواهان بویژه آمریکا، انگلیس و اسرائیل در پشت سر رهبری ایستاده و دست هر متجاوزی را که قصد تعرض به این کشور را داشته باشد کوتاه خواهد کرد.

وی تصریح کرد: قبل از انقلاب بخش عظیمی از ثروت های ملت توسط کشورهای استکباری از ایران خارج می شد ولی امروز که به واسطه انقلاب اسلامی دستشان از این منابع سرشار کوتاه شده با ما دشمن شده اند.



طاهرخانی گفت: بسیج در همه صحنه های دفاع از ارزشهای انقلاب نقش داشته و حتی در طرح هدفمند کردن یارانه ها بیشترین کمک و مشارکت را خواهد داشت و برای حضور در تمامی عرصه های نظامی، فرهنگی، اقتصادی و سازندگی آمادگی کامل دارد.

به گفته وی بسیج در مقابله با جنگ نرم دشمن نیز پیشگام و خط شکن است و با هوشیاری در این عرصه نیز فعالانه مشارکت می کند.