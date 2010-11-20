به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تیم تراکتور‌سازی و شهرداری تبریز به دلیل حضور در لیگ برتر از مرحله چهارم در جام حذفی وارد مسابقات شده که در این مرحله تیم تراکتورسازی تبریز به دلیل انصراف فجر سپاسی ‌شیراز بدون بازی به مرحله یک شانزدهم نهایی صعود کرد، اما شهرداری تبریز یک دیدار مقابل تیم راهبر آباده ‌فارس برگزار ‌و با پیروزی شش بر صفر به مرحله بعد صعود کرد.

تیم‌های تراکتورسازی تبریز و شهرداری تبریز روز یکشنبه 30 آبان ساعت 14:30 در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز به مصاف هم رفته و تیم برنده به‌ هشت تیم پایانی جام حذفی صعود کرده و رقیب ملوان انزلی برای صعود به مرحله نیمه نهایی جام حذفی خواهد شد.

قهرمان جام حذفی به عنوان یکی از نمایندگان فوتبال ایران در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا حضور خواهد یافت.

تیم تراکتور سازی تبریز در سال‌های 55 و 73 و تیم گسترش فولاد تبریز در فصل گذشته این رقابت‌ها به بازی پایانی راه یافته است، اما موفق به پیروزی در دیدار نهایی و صعود به باشگاه‌های آسیا نشدند.