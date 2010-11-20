اختلاف رومپوی و اشتون در ریاست اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تاگس اشپیگل در مطلبی نوشت: "هرمن وان رومپوی" در سه شنبه گذشته کلمات مستدلی را انتخاب کرد و وسعت بحران دوباره شعله ور شده یورو را تشریح کرد.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: مبارزه برای پایداری یورو به یک قسمت مهمی در مبارزات شخصی رئیس دائمی اتحادیه اروپا تبدیل شده است.

حدود یک سال است که رومپوی در این سمت ریاست اتحادیه اروپا قرار دارد و درست یک سال پیش روسای حکومتهای اتحادیه اروپا در این باره به توافق رسیدند که این بلژیکی را به عنوان رئیس دائمی اتحادیه اروپا انتخاب کنند.

رومپوی یکی از دو شخصیت مدنظر سران اروپا بر اساس پیمان لیسبون بود که در یک سال پیش انتخاب شد. دومین شخصیت مربوط می شود به کاترین اشتون انگلیسی که به عنوان وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا انتخاب شد. یک سال بعد از انتخاب این دو مقام نتیجه به این صورت است که در حالی که "وان رومپوی" بحران یورو را به عنوان موضوع مد نظر خود یافته و به آن پرداخته است، اهداف استراتژیک وزیر امور خارجه این اتحادیه هنوز مبهم است.

نویسنده در ادامه با اشاره به تاسیس وزارت امور خارجه اتحادیه اروپا که نفوذ بیشتر این اتحادیه را در دنیا تامین می کند به عنوان یکی از تصمیماتی که اشتون انگلیسی برای برآورده کردن آن در یک سال پیش تلاش کرد، نوشت: البته از نظر "جانیس امنوئیلیدیس" یک کارشناس اروپایی، اشتون در این یک سال هیچ آرزوی استراتژیکی را در سیاست خارجه اتحادیه اروپا دنبال نمی کرد.