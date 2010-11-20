اکیپهای راهداری در 29 راهدارخانه استان زنجان مستقر شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، کلیم الله وثوقی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: اکیپهای برفروبی زمستانی این اداره کل به منظور مقابله با عوامل جوی در فصل زمستان و تسهیل عبور و مرور در محورهای مواصلاتی استان با آمادگی کامل به استقبال از فصل سرما و یخبندان می روند.

وی خاطرنشان کرد: این اکیپها متشکل از 420 نفر پرسنل با بیش از 215 دستگاه انواع ماشین آلات سبک و سنگین راهداری در 29 راهدارخانه استان استقرار می یابند و وظیفه نگهداری و برفروبی بیش از 5600 کیلومتر انواع آزاد راه، بزرگراه و راهای اصلی و فرعی و روستایی استان را عهده دار می شوند و برنامه ریزی لازم برای افزودن امکانات، تجهیزات و پرسنل برای مقابله با شرایط غیرمتعارف جوی نیز انجام گرفته و حتی از توان پیمانکاران راهسازی نیز در مواقع بحرانی استفاده خواهیم کرد.



وثوقی با بیان اینکه 25 گردنه برفگیر با بیش از 254 کیلومتر در سطح استان وجود دارد نگهداری این مقدار راه در شرایط سخت زمستان را کاری بسیار پرمشقت عنوان کرد که فقط اراده قوی و روحیه عشق به خدمت راهداران پرتلاش از انجام آن بر می آید که امیدواریم مشکلی در فصل زمستان نداشته باشیم و مسافران با خیال راحت و ایمنی کامل در راههای استان تردد کنند.