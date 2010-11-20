  1. استانها
  2. قزوین
۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۵۷

قدرت الله شریفی:

75 هزار میلیارد ریال تسهیلات مسکن به مردم پرداخت شده است

75 هزار میلیارد ریال تسهیلات مسکن به مردم پرداخت شده است

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرعامل بانک مسکن کشور از پرداخت 75 هزار میلیارد ریال به بخش مسکن در شش ماهه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، قدرت الله شریفی ظهر شنبه در دیدار با استاندار قزوین اظهارداشت: این اعتبارات از بین 175 میلیارد قرارداد منعقد شده، پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: رویکرد بانک مسکن در مسیر تأمین مسکن روستاها و شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت است و در بخش مسکن مهر تاکنون 70 هزار میلیارد ریال از طریق بانک های مسکن کشور تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده که 60 هزار میلیارد ریال آن نیز می بایست از طریق بانک های دیگر تأمین شود.

در این جلسه اسدالله نداف فهمیده مدیر عامل شعب بانکهای مسکن استان قزوین نیز گفت: برای ساخت سه هزار واحد مسکن روستایی 300 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: همچنین برای ساخت هفت هزار واحد مسکونی روستایی در استان قزوین 70 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

مدیرعامل شعب بانک های مسکن استان قزوین خواستار بازپرداخت تسهیلات مسکن روستایی استان شد.
 

کد مطلب 1194992

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها