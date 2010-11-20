مسئولان با جدیت بازگشت اصفهان به اوج را دنبال کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، عباس حاج رسولی ها ظهر شنبه در جلسه شورای شهر اصفهان افزود: با انجام این حرکت می توان شاهد بازگشت اصفهان به نقطه اوج و شکوفایی بود.

وی ادامه خود با اشاره به ظرفیت‌های برجسته اصفهان افزود: اصفهان در گذشته مرکز علم، دین و علوم متنوع بوده و بسیاری از دانشمندان رسیدن به مکتب اصفهان را افق تعالی خود قرار می‌دادند.

رئیس شورای شهر اصفهان در ادامه سخنان خود با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: مدیریت شهری به دلیل ارتباط نزدیک اعضای شورای با مردم در تحقق هرچه بهتر این قانون نقش به سزایی دارد.

وی اضافه کرد: با هدفمند شدن یارانه‌ها گرایش به سمت حمل و نقل عمومی افزایش خواهد یافت که در نهایت وظیفه سنگینی بردوش حمل و نقل عمومی وارد می شود.