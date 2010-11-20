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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۲۷

مرحله یک هشتم جام حذفی/

استیل‌آذین شکست را با پیروزی عوض کرد/ شاگردان پیروانی حریف فولاد شدند

استیل‌آذین شکست را با پیروزی عوض کرد/ شاگردان پیروانی حریف فولاد شدند

دیدار تیم‌های فوتبال استیل آذین و نفت مسجد سلیمان از مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی در حالی با برتری تیم استیل آذین به پایان رسید که شاگردان پیروانی در پایان نیمه نخست با شکست به رختکن رفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور عصر امروز شنبه تیم‌های استیل آذین و نفت مسجد سلیمان برابر هم به میدان رفتند که در پایان این دیدار تیم فوتبال استیل آذین با نتیجه 2 بر یک به پیروزی دست یافت.

در این دیدار که با قضاوت شاهین حاج بابایی در ورزشگاه دستگردی برگزار شد، ایمان رضایی در دقیقه 32 گل برتری تیم نفت مسجد سلیمان را وارد دروازه تیم میزبان کرد اما در دقیقه 50 بازی محمد غلامی گل تساوی تیم استیل آذین را به ثمر رساند. در دقیقه 73هم علی بن محسن مدافع تیم نفت روی محمد غلامی خطای پنالتی انجام داد که این پنالتی توسط سیاوش اکبرپور به گل برتری استیل آذین تبدیل شد.

با این پیروزی تیم فوتبال استیل آذین در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف تیم فولاد خوزستان می‌رود. تیم نفت مسجد سلیمان در مرحله گذشته این مسابقات برابر تیم مس در کرمان به پیروزی دست یافته است.

کد مطلب 1195001

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