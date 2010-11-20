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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۳۰

2400 اشتراک جدید به متقاضیان آب روستایی بوشهر واگذار شد

2400 اشتراک جدید به متقاضیان آب روستایی بوشهر واگذار شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره امور مشترکین و درآمد شرکت آبفای روستایی استان بوشهر گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه امسال دو هزار و 416 اشتراک جدید به متقاضیان اشتراک آب در سطح روستاهای استان واگذار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، نصرالله احمدی بعد از ظهر یکشنبه در جمع روسای شهرستانی شرکت آبفار بوشهر افزود: حدود 95 درصد از اشتراک واگذار شده خانگی و مابقی صنعتی، تجاری و ادرای بوده است.

وی اضافه کرد: با اضافه شدن این تعداد مشترک تعداد مشترکین آب روستایی استان بوشهر از 79 هزار و 681 مشترک به 82 هزار و 97 مشترک افزایش یافته است.

رئیس اداره امور مشترکین و درآمد شرکت آبفا روستایی استان بوشهر گفت: در این مدت 151 هزار و 476 قبض صادر و جهت پرداخت به مشترکین ارائه شده است.

احمدی افزود: کل جمع آب مصرفی روستائیان استان بوشهر در نیمه نخست سال جاری 10 میلیون و 653 هزار و 833 مترمکعب بوده است.

وی یادآور شد: از مجموع 652 روستای دارای سکنه استان بوشهر 392 روستا با جمعیتی بالغ بر 289 هزار و 795 نفر بالای 20 خانوار هستند که 99.1 درصد جمعیت آن دارای شبکه آب هستند.

رئیس اداره امور مشترکین و درآمد شرکت آبفا روستایی استان بوشهر با بیان اینکه با تشکل 9 تعاونی آبداران تمامی فعالیتهای بخش خدمات رسانی امور مشترکین این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است، گفت: این تعاونی ها وظیفه بهداشتی کردن و گندزدایی آب و پایش کیفی، آبرسانی سیار، تعمیر و نگهداری شبکه های آب و تاسیسات، قرائت کنترل و توزیع قبوض را برعهده دارند.

احمدی افزود: با توجه به این که یکی از وظایف این تعاونی ها نگهداری از تاسیسات و خطوط آبرسانی است ایجاد این تعاونی های موجب کاهش هدر رفت آب در شبکه انتقال و توزیع خواهد شد

کد مطلب 1195002

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