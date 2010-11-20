2400 اشتراک جدید به متقاضیان آب روستایی بوشهر واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، نصرالله احمدی بعد از ظهر یکشنبه در جمع روسای شهرستانی شرکت آبفار بوشهر افزود: حدود 95 درصد از اشتراک واگذار شده خانگی و مابقی صنعتی، تجاری و ادرای بوده است .

وی اضافه کرد: با اضافه شدن این تعداد مشترک تعداد مشترکین آب روستایی استان بوشهر از 79 هزار و 681 مشترک به 82 هزار و 97 مشترک افزایش یافته است .

رئیس اداره امور مشترکین و درآمد شرکت آبفا روستایی استان بوشهر گفت: در این مدت 151 هزار و 476 قبض صادر و جهت پرداخت به مشترکین ارائه شده است .

احمدی افزود: کل جمع آب مصرفی روستائیان استان بوشهر در نیمه نخست سال جاری 10 میلیون و 653 هزار و 833 مترمکعب بوده است .

وی یادآور شد: از مجموع 652 روستای دارای سکنه استان بوشهر 392 روستا با جمعیتی بالغ بر 289 هزار و 795 نفر بالای 20 خانوار هستند که 99.1 درصد جمعیت آن دارای شبکه آب هستند .

رئیس اداره امور مشترکین و درآمد شرکت آبفا روستایی استان بوشهر با بیان اینکه با تشکل 9 تعاونی آبداران تمامی فعالیتهای بخش خدمات رسانی امور مشترکین این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است، گفت: این تعاونی ها وظیفه بهداشتی کردن و گندزدایی آب و پایش کیفی، آبرسانی سیار، تعمیر و نگهداری شبکه های آب و تاسیسات، قرائت کنترل و توزیع قبوض را برعهده دارند .

احمدی افزود: با توجه به این که یکی از وظایف این تعاونی ها نگهداری از تاسیسات و خطوط آبرسانی است ایجاد این تعاونی های موجب کاهش هدر رفت آب در شبکه انتقال و توزیع خواهد شد