وزارت بهداشت موافق وسایل دفاع شخصی پزشکان است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن امامی رضوی افزود: علاوه بر پزشکان تمهیدات لازم در دست انجام است تا وسایل دفاع شخصی به صورت اداری در اختیار برخی بخشهای ویژه بیمارستانی مثل اورژانس و آی سی یو قرار گیرد.

وی تاکید کرد: ابزار دفاع شخصی در بیمارستانها نباید در اختیار افراد باشد بلکه باید در اختیار بخشها و استیشن پرستاری قرار گیرد.

در پی سوء قصد به جان پزشکان و کادر پرستاری طی چند هفته اخیر و کشته شدن دو متخصص در اثر این سوء قصدها، معاون امور رفاهی و اجتماعی سازمان نظام پزشکی کشور از ثبت‌نام و تحویل تجهیزات دفاع شخصی شامل افشانه اشک ‌آور و شوکر الکتریکی به متقاضیان عضو سازمان نظام پزشکی خبر داده بود.

به گفته دکتر حسن هویدا، طبق توافق حاصل شده با نیروی انتظامی، تمامی اعضای سازمان نظام پزشکی کشور که متقاضی دریافت تجهیزات دفاع شخصی هستند پس از تایید صلاحیت آنان در خصوص سلامت روانی و عدم اعتیاد و سوءپیشینه کیفری و انتظامی توسط سازمان نظام پزشکی، این تجهیزات را دریافت می‌کنند.