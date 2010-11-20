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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۵۷

مرکز رزرواسیون گروه هتلهای هما راه اندازی می شود

مرکز رزرواسیون گروه هتلهای هما راه اندازی می شود

مرکز رزرواسیون گروه هتلهای هما با مشارکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران (هما) در فرودگاه بین المللی حضرت امام خمینی ( ره) افتتاح و راه اندازی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین برزین مدیرعامل گروه هتلهای هما گفت: مرکز رزرواسیون گروه هتلهای هما به منظور خدمات رسانی به میهمانان خارجی که از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) وارد کشور می شوند روز سی ام آبان ماه راه اندازی می شود.

وی افزود: این مرکز رزرواسیون با همکاری شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران هما، به میهمانان گروه هتل های هما و تحت پوشش کارت های skygift طلائی و نقره ای هواپیمائی هما خدمات ویژه ای از جمله تخفیف مناسب ارائه می کند.

برزین افزود: گروه هتل های هما با داشتن چهار هتل پنج ستاره در چهار شهر زیارتی، گردشگری و توریستی (تهران، مشهد، شیراز و بندرعباس) قصد دارد تا با سرعت بخشیدن و تسهیل امر رزرواسیون در فرودگاه، گام دیگری در جهت جلب رضایت مشتریان بردارد.

کد مطلب 1195007

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