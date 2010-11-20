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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۳۶

احمد عجم:

وصول مطالبات بانکی در استان قزوین مطلوب است

وصول مطالبات بانکی در استان قزوین مطلوب است

قزوین - خبرگزاری مهر: استاندار قزوین گفت: خوشبختانه استان قزوین از نظر وصول مطالبات بانکی در کشور وضعیت خوبی دارد و در این زمینه با کمترین مشکل روبرو هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین احمد عجم ظهر شنبه در دیدار با مدیرعامل بانک مسکن کشور که در استانداری برگزار شد، اظهار داشت: استان قزوین از لحاظ وصول مطالبات بانکی از استانهای دیگر وضعیت بهتری دارد که در این زمینه از همکاری وام گیرندگان تقدیر می کنیم.

احمد عجم با بیان اینکه تعامل خوبی بین بخش مسکن و بانکها در استان وجود دارد، افزود: استان درخصوص اجرای پروژه مسکن مهر از لحاظ کیفیت رتبه اول و از لحاظ پیشرفت رتبه پنجم را داراست و شواهد حاکی از این مطلب است که از نظر کیفیت نیز از جایگاه مناسبی در کشور برخورداریم. 
 
وی خواستار افزایش برخی اختیارات در بخش پرداخت اعتبارات مسکن در استان شد و افزود: تا پایان سال جاری دوهزار واحد مسکن مهر به متقاضیان واگذار می شود لذا ضروری است در پرداخت تسهیلات تسریع شود تا واحدها در زمان تعیین شده به افراد واگذارشود.
 
استاندار قزوین همچنین خواستار مشارکت بانک مسکن جهت ارتقاء تولید قطعات ساختمانی در استان شد.
 
عجم با اشاره به اهمیت اجرای طرح مسکن مهر خاطرنشان کرد: در ماههای آینده با واگذاری بخشی از واحدهای مسکونی مهر در کشور و استان قزوین ذائقه افراد نیازمند و کم درآمد با طرحهای زیربنایی دولت شیرین خواهد شد و وعده رئیس جمهور در خانه دار شدن مردم محقق می شود.
کد مطلب 1195012

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