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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۳۸

نخستین دوره طرح "ریشه کنی بی سوادی قرآنی" در زنجان برگزار شد

نخستین دوره طرح "ریشه کنی بی سوادی قرآنی" در زنجان برگزار شد

زنجان - خبرگزاری مهر: نخستین دوره طرح ریشه کنی بی سوادی قرآنی ظهر شنبه با حضور 120 نفر از مربیان قرآنی در سازمان تبلیغات اسلامی زنجان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، در این مراسم مدیر اتحادیه مؤسسات قرآنی استان زنجان با اشاره به اهداف برگزاری دوره آموزشی ریشه کنی بی سوادی قرآنی گفت: این دوره های آموزشی به منظور یکسان سازی و استفاده از روشهای نوین روش تدریس قرآن در بین مربیان اجرا می شود.
 
سید اسماعیل حسینی افزود: دوره بازآموزی مربیان قرآن با حضور مربیان قرآنی مدارس، حوزه های علمیه و جامعه القرآن، در 10 جلسه آموزشی برگزار می شود.
 
وی ادامه داد: طرح نهضت قرآن آموزی از دی ماه سال جاری شروع و به مدت دو سال در کارخانجات، شرکتها، ادارات و مدارس زنجان اجرا خواهد شد.
 
حسینی به فعالیتهای اتحادیه مؤسسات قرآنی اشاره کرد و گفت: طرح آموزشیار قرآن در روستاها با همکاری شورای اسلامی روستاها هم اکنون در حال اجراست.
 
مدیر اتحادیه مؤسسات قرآنی استان زنجان افزود: چاپ و توزیع نشریه بصیرت ویژه مربیان قرآن و برگزاری اولین دوره تفسیر نورالرحمن با همکاری مؤسسات قرآنی از دیگر فعالیتهای اتحادیه است.
کد مطلب 1195013

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