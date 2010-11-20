مشارکت مردم در بازرسی همگانی 120 درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، اسماعیل عطاپور ظهر شنبه در همایش نقش بازرسان و ناظران افتخاری در هدفمند کردن یارانه ها، افزود: از آغاز اجرای طرح نظارتی ویژه اجرای طرح ملی هدفمند کردن یارانه ها در کشور تا کنون 559 گزارش مردمی از طریق شماره تماس 124 و ناظران افتخاری دریافت شده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی یادآور شد: این در حالی است که تنها 20 روز از آغاز اجرای طرح نظارتی ویژه اجرای طرح ملی هدفمند کردن یارانه ها می گذرد.

عطاپور ادامه داد: در مقایسه تماس های قبل و بعد از اجرای طرح نظارتی ویژه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، شاهد رشد 120 درصدی در افزایش مشارکت مردم در تحقق نظارت و بازرسی مردمی و همگانی هستیم.

بازرس یاور مردم و همراه اصناف است

رئیس اداره بازرگانی شهرستان میانه نیز در این همایش از بازرسان به عنوان یاور اصلی مردم و همرا هان همیشگی اصناف یاد کرد.

احمد مغانلو افزود: اکنون مسئولیت بازرسان و و ناظران افتخاری با توجه به آغاز مقدمات اجرای طرح ملی هدفمند کردن یارانه ها چندین برابر شده است چرا که اینها در مرکز پشتیبانی این طرح قرار دارند.

رئیس اداره بازرگانی شهرستان میانه با اشاره به تهیه لوازم خانگی کم مصرف از سوی خانواده ها که نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی دارد، افزود: مردم با تهیه این گونه لوازم در اجرای طرح ملی هدفمند کردن یارانه ها و صرفه جوئی ملی مشارکت می کنند.

وی با بیان اینکه دولت و مردم بایستی پا به پای هم در انجام این وظیفه ملی کوشا باشند ادامه داد: بعد از اجرای طرح ملی هدفمند کردن یارانه ها مردم احساس عدالت بیشتری خواهند کرد.