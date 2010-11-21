عبدالله معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس تکلیف برنامه چهارم توسعه باید 70 درصد اعضای هیئت علمی دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مرتبه استادیاری و بالاتر قرار داشته باشند که ظاهرا وزارت علوم در مجموع به این شاخص دست یافته است.

معاون آموزش و سنجش دانشگاه پیام نور اضافه کرد: دانشگاه پیام نور به دلیل گسترش پر شتابی که داشته است مجبور به جذب عضو هیئت علمی با مدرک فوق لیسانس بوده لذا هرم هیئت علمی در دانشگاه پیام نور کمتر از متوسط کشوری است.

معتمدی از برنامه ریزی برای اصلاح هرم هیئت علمی دانشگاه پیام نور تا پایان برنامه پنجم توسعه خبر داد و گفت: بیش از 300 نفر از افرادی که با مدرک فوق لیسانس در قالب مربی، مربی آموزشیار و دستیار علمی با دانشگاه پیام نور همکاری می کنند در حال حاضر دانشجوی دکتری هستند و تا دو یا سه سال دیگر به جمع اعضای هیئت علمی استادیار می پیوندند.