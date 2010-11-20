آلمان میزبان کنفرانس بعدی افغانستان/ آمریکا حمله به پاکستان را گسترش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، 10 سال پس از آغاز اشغال افغانستان، کنفرانس بررسی مسائل این کشور با شرکت کشورها عضو ناتو و همسایگان در شهر بن آلمان برگزار می شود. بر این اساس کنفرانس بعدی افغانستان که تاریخ برگزاری آن ماه نوامبر سال آینده میلادی اعلام شده، بیشتر به مسائل سیاسی این کشور خواهد پرداخت.

روز جمعه "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان با اشاره به این مطلب در حاشیه نشست سران ناتو در لیسبون، از آمادگی آلمان برای میزبانی کنفرانس آتی این کشور استقبال کرد.

در همین حال گزارشها از تصمیم دولت آمریکا برای ارسال تانک و تجهیزات جنگی سنگین به افغانستان حکایت دارد. روزنامه واشنگتن پست با انتشار این خبر نوشت: این نخستین بار در طول جنگ 9 ساله افغانستان است که آمریکا اقدام به استفاده از تانک در نبرد با طالبان می کند.

هدف از به کارگیری تانکهای مدل M1 آبرامز توسط تفنگداران دریایی آمریکا در جنوب غرب افغانستان هدف قرار دادن مواضع طالبان از فواصل بسیار دور عنوان شده است.

مقابله با بمبهای جاده ای که عامل اصلی کشته شدن نظامیان آمریکایی در افغانستان است، از دیگر اهداف به کار گیری این ادوات است. تانک 68 تنی M1 آبرامز مجهز به توپ 120 میلیمتری بوده و قادر است اهدافی به اندازه یک خانه معمولی را از فاصله حدود 2 کیلومتری منهدم سازد.

واشنگتن پست همچنین از راهبرد جدید آمریکا برای گسترش حملات هوایی در خاک پاکستان خبر داد. بر اساس راهبرد جدید، هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی برای هدف قرار دادن مواضع احتمالی طالبان وارد خاک این کشور می شوند.

شهر کویته پاکستان از جمله مناطقی است که در دستور کار ارتش آمریکا برای این حملات قرار دارد. مقامهای آمریکایی مدعی اند شبه نظامیان طالبان مخفیگاههایی در این شهر دارند. در همین حال برنامه های جدیدی برای عملیات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی طراحی شده است. طبق این گزارش شمار حملات هوایی به مناطق قبیله ای در شمال غرب پاکستان افزایش می یابد.



گفتنی است در آخرین حمله هوایی به این منطقه که روز سه شنبه هفته گذشته صورت گرفت، حدود 15 شبه نظامی کشته شدند.