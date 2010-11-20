معاون حقوقی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این حکم آمده است: نظر به مراتب تعهد، شایستگی و سوابق ارزنده مدیریتی جناب عالی در عرصه های فرهنگی، برنامه ریزی و تشکیلاتی، با توجه به تغییرات به وجود آمده در ساختار تشکیلاتی شورا، بنا به پیشنهاد جناب آقای آب خضر قائم مقام محترم شورا جنابعالی را به سمت "معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی " منصوب می نمایم.
امید است در سایه تدبیر و تلاش توام با اخلاص و متکی بر توکل به خداوند متعال، با گسترش دایره همکاری و ارتباط هر چه بیشتر تشکیلاتی شورای مرکز با کلیه دفاتر استانی ضمن هماهنگی با قائم مقام محترم برای ارتقای سطح کمی و کیفی فعالیتهای این شورا موفق و موید به تأییدات الهی باشید.
در پایان این حکم همچنین از تلاشهای جعفر عسگری که بیش از یک سال مسئولیت معاونت امور استان های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی را بر عهده داشت و نوآوری های خوبی از خود به یادگار گذاشت، تقدیر شد.
نصرت الله لطفی پیش از این عهده دار سمت هایی از جمله معاونت حقوقی و امور مجلس شورای هماهنگی و مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم بوده است که با توجه به تغییرات به وجود آمده در ساختار تشکیلاتی شورا به عنوان معاون حقوقی، امور مجلس و استان های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی منصوب شده است.
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