معاون حقوقی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این حکم ‏آمده است: نظر به مراتب تعهد، شایستگی و سوابق ارزنده مدیریتی جناب‌ عالی در عرصه‌ های فرهنگی، ‏برنامه ‌ریزی و تشکیلاتی، با توجه به تغییرات به وجود آمده در ساختار تشکیلاتی شورا، بنا به پیشنهاد ‏جناب آقای آب ‌خضر قائم مقام محترم شورا جنابعالی را به سمت "معاون حقوقی، امور مجلس و ‏استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی " منصوب می‌ نمایم.

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امید است در سایه تدبیر و تلاش توام با اخلاص و متکی بر توکل به خداوند متعال، با گسترش دایره ‏همکاری و ارتباط هر چه بیشتر تشکیلاتی شورای مرکز با کلیه دفاتر استانی ضمن هماهنگی با قائم مقام ‏محترم برای ارتقای سطح کمی و کیفی فعالیت‌های این شورا موفق و موید به تأییدات الهی باشید.

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در پایان این حکم همچنین از تلاش‌های جعفر عسگری که بیش از یک سال مسئولیت معاونت امور ‏استان ‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی را بر عهده داشت و نوآوری‌ های خوبی از خود به یادگار ‏گذاشت، تقدیر شد.

نصرت ‌الله لطفی پیش از این عهده ‌دار سمت‌ هایی از جمله معاونت حقوقی و امور مجلس شورای هماهنگی ‏و مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم بوده است که با توجه به تغییرات به وجود آمده در ‏ساختار تشکیلاتی شورا به عنوان معاون حقوقی، امور مجلس و استان ‌های شورای هماهنگی تبلیغات ‏اسلامی منصوب شده است.