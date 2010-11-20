به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ضمن اعلام این خبر گفت: هیئت امنای اهدای این جایزه تعیین شده است و آنان به زودی شیوه‌نامه‌ای را تهیه می کنند تا معیارهای ارزیابی آثار و نحوه اعطای این جایزه و چگونگی حمایتهای کانون از این کتابها را مشخص کنند.

سید صادق رضایی هدف از اهدای این جایزه را تقویت فرهنگی نوجوانان امروز ایران با توجه به موضوعهای اجتماعی جامعه و نظرات و دیدگاه‌های این نویسنده کودک و نوجوان عنوان کرد.

وی همچنین ازآماده سازی و آغاز نگارش بلندترین رمان نوجوان با محوریت زندگی شهید ملک شامران در کانون خبر داد و گفت: این رمان، سال آینده همزمان با اهدای جایزه ادبی به نام این شهید، رونمایی می‌شود.

مدیر عامل کانون یادآور شد که از سال آینده بخشی از برنامه‌ها و فعالیتهای نزدیک به 830 مرکز فرهنگی،‌هنری کانون در سراسر کشور با محوریت شهید کامبیز ملک شامران طراحی خواهد شد تا زندگی، ایده‌ها و آرمانهای این شهید به کودکان و نوجوانان ایرانی معرفی شود.

شهید ملک شامران در 25 شهریور 1341 در خانواده‌ای مرفه درتهران متولد شد و پس از گذراندن دوران دبستان در شهرهای لنگرود و اراک در مدرسه‌ فراز تهران‌پارس به ادامه‌ تحصیل پرداخت.

دوران دبیرستان وی نیز به عنوان نقطه عطفی در زندگی شهید در دبیرستان دانشگاه ملی نزدیک میدان بهارستان گذشت.

شهید ملک شامران به خلق ادبیات کودک و نوجوان اشتغال داشت و با اینکه مدت زیادی از ازدواجش با یکی همکارانش در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نگذشته بود راهی جبهه شد و در مسیر اهواز به خرمشهر به شهادت رسید.

