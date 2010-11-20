12 هزار گلستانی متقاضی دریافت تسهیلات صندوق امام رضا (ع) هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید محمد سید رضایی عصر شنبه در نشست استانداری افزود: برای بررسی و دریافت وام از طریق صندوق مهر رضا تنها 45 روز وقت لازم است.

وی اظهار داشت: از ابتدای تاسیس صندوق در تلاش بر این بود که صندوق سهم زیادی در ازدواج و اشتغال جوانان داشته باشد.

وی ادامه داد: تابه حال 100 هزار فقره وام ازدواج و طرحهای خوداشتغالی خانگی آماده پرداخت است و سهم اشتغال صندوق هزار و 620 شغل اعلام شده است که تاکنون دو هزار فقره تسهیلات پرداخت شده است.

به گفته سید رضایی، 87 هزار و 286، در سال88، دو هزار و 28 و در سال 89، دو هزار و 103 نفر پرداختی تسهیلات اشتغال داشته ایم.

مدیرکل صندوق امام رضا گلستان افزود: تعهدات استانی سال جاری صندوق هزار و 620 نفر بود و تاکنون در مجموع دوهزار و 103 نفر تسهیلات گرفته اند و در آخرین اقدام دو هزار و 10 نفر ثبت نام کردند که 451 نفر آنها رد شده اند.

وی اظهار داشت: تاکنون پنج هزار و 654 شغل و شش هزار و 622 شغل کارفرمایی ایجاد شده است.