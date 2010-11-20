به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مسعودشاهی مدیرعامل موسسه امور جشنواره‌های فیلم و دبیر بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: طی یکسال گذشته فعالیت‌های بسیاری در مؤسسه انجام گرفته است که به طور مشخص، می‌توان گفت این مؤسسه در برگزاری بیست و چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان سهمی به‌سزا داشته است.

وی افزود: موسسه امور جشنواره‌های فیلم در برپایی و برگزاری جشنواره‌های سینمایی همکاری دارد که مشخصا تمامی کارهای جشنواره بین‌المللی فیلم فجر و جشنواره بین‌المللی فیلم کودکان و نوجوانان در این موسسه انجام خواهد شد و سایر جشنواره‌ها نیز از مشاوره و همفکری موسسه بهره‌مند خواهند بود.

مدیرعامل موسسه امور جشنواره‌های فیلم خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت جایگاه اطلاع‌رسانی در زمینه فعالیت‌های گسترده موسسه امور جشنواره‌های فیلم، به تازگی ستاد اطلاع‌رسانی موسسه توسط نیروهای حرفه‌ای و زبده مطبوعات تشکیل شده است تا اهالی رسانه در جریان اقدامات گسترده موسسه امور جشنواره‌های فیلم قرار گیرند.

دبیر جشنواره بین‌المللی فیلم فجر همچنین با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های موجود در رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی جشنواره‌های سینمایی در خاتمه اظهار داشت: از جمله اقدامات ستاد اطلاع‌رسانی مؤسسه، راه‌اندازی سایت جامع موسسه برای بهره‌مندی بهتر و بیشتر رسانه‌ها است که این پروژه در دست اقدام است و مسئولیت این بخش نیز برعهده یکی از نیروهای با تجربه رسانه‌ای خواهد بود.

