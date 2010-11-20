به گزارش مهر از امپایر آنلاین کلسی گرامر بازیگر سینما نیز در این درام سیاسی نقش آفرینی می کند.فرهاد صفینیا فیلمنامه نویس ایرانیالاصل هالیوود که پیش از این فیلمنامه فیلم " آپوکالیپتو" ساخته مل گیبسن را نوشته بود ، نگارش متن این مجموعه تلویزیونی را نیز بر عهده دارد.
داستان این مجموعه با الهام از نمایشنامه " شاه لیر" نوشته کلاسیک ویلیام شکسپیر داستان شهردار شیکاگو را روایت می کند که به شدت بیمار است.اما به جای آنکه این مطلب را رسانهای کند ، میکوشد آن را پنهان سازد.نخستین فصل این مجموعه قرار است در هشت قسمت تولید شده و از اوائل سال 2012 روی آنتن برود.
گاس ون سانت فیلمساز آمریکایی به زودی مجموعه تلویزیونی " رئیس" را کارگردانی میکند.
به گزارش مهر از امپایر آنلاین کلسی گرامر بازیگر سینما نیز در این درام سیاسی نقش آفرینی می کند.فرهاد صفینیا فیلمنامه نویس ایرانیالاصل هالیوود که پیش از این فیلمنامه فیلم " آپوکالیپتو" ساخته مل گیبسن را نوشته بود ، نگارش متن این مجموعه تلویزیونی را نیز بر عهده دارد.
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