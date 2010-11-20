به گزارش مهر از امپایر آنلاین کلسی گرامر بازیگر سینما نیز در این درام سیاسی نقش آفرینی می کند.فرهاد صفی‌نیا فیلمنامه نویس ایرانی‌الاصل هالیوود که پیش از این فیلمنامه فیلم " آپوکالیپتو" ساخته مل گیبسن را نوشته بود ، نگارش متن این مجموعه تلویزیونی را نیز بر عهده دارد.



داستان این مجموعه با الهام از نمایشنامه " شاه لیر" نوشته کلاسیک ویلیام شکسپیر داستان شهردار شیکاگو را روایت می کند که به شدت بیمار است.اما به جای آنکه این مطلب را رسانه‌ای کند ، می‌کوشد آن را پنهان سازد.نخستین فصل این مجموعه قرار است در هشت قسمت تولید شده و از اوائل سال 2012 روی آنتن برود.

