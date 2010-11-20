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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۵۳

سردار نقدی:

بسیج دنباله رو روحانیت است

بسیج دنباله رو روحانیت است

قم - خبرگزاری مهر: رئیس بسیج مستضعفین کشور از بسیج به عنوان شجره طیبه و مدافع ارزش‌های دین نام برد و بیان داشت: بسیج حافظ دین و دنباله رو روحانیت است.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار محمد رضا نقدی ظهر شنبه در دیدار با آیت الله نوری همدانی و آیت الله یزدی با اشاره به فرارسیدن پنجم آذرماه سالگرد تأسیس بسیج مستضعفین گفت: در این روز به فرمان و ابتکار امام خمینی(ره) سازمان بسیج تشکیل شد و شجره طیبه‌ای شد که در دوران دفاع مقدس هم پر توان ظاهر گردید.

وی خاطر نشان کرد: به فرموده مقام معظم رهبری اگر در دوران دفاع مقدس بسیج نبود شاید نتیجه جنگ به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد و دشمن بر ما غلبه می‌کرد و در آن دوران، بسیج در نقش مدافع ارزش‌ها ظاهر شد و نقش بسزایی در حفظ روحیه انقلابی مردم داشت.

بسیج در جهاد علمی و شکستن تحریم‌ها نقش های بی شماری را ایفا کرده است

سردار نقدی به فعالیت های بسیج در دوران بعد از انقلاب اشاره کرد و اظهار داشت: در دوران بعد از جنگ و در میدان سازندگی نیز بسیج وارد میدان شد و در جهاد علمی، شکستن تحریم ها، تحقیق و پژوهش، فعالیت‌های فرهنگی، توسعه ارزش‌های دینی و ... در عرصه‌های مختلفی ایفا کننده نقش‌های بی‌شماری بود.

رئیس بسیج مستضعفین کشور شجره طبیه بسیج را امروز بسیار گسترده خواند و اذعان داشت: امروز بسیج در ده‌ها پایگاه در محلات، مساجد، حوزه‌ها، ادارات، دانشگاه‌ها، مجامع پزشکی، مهندسی و ... گسترش یافته و حافظ ارزش‌ها و دنباله رو روحانیت است تا با یاری علما و روحانیت پرچم پر افتخار انقلاب اسلامی را به دست صاحب اصلی آن برساند.

وی با بیان این که امروز باران شبهات دشمنان بر سر جوانان ما سرازیر شده و فرقه‌های نوظهور در جامعه در حال رواج است، تصریح کرد: اختلافات بین شیعه و شیعه، شیعه و سنی مشکلاتی را به وجود آورده و این مسائل یکی از دغدغه‌های حساس انقلاب است که بسیج و اقشار دیگر جامعه با ایجاد ارتباط با علما، بزرگان، جامعه مدرسین و ... می‌توانند آنها را حل کنند.

امروز بسیج نیازمند تدابیر راهبردی علما و بزرگان است

سردار نقدی تدابیر راهبردی را یکی از نیازهای بسیج عنوان و تأکید کرد: امروز بسیج به تدابیر راهبردی و کمک گرفتن از وجود علما نیازمند است تا به خصوص بتواند در حلقه‌های تربیتی خود از آنها استفاده کند.

کد مطلب 1195039

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