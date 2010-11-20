مازندران برای اجرای هدفمندی یارانه ها آمادگی کامل دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری بعد از ظهر شنبه در جلسه کمیته مدیریت و ساماندهی حمل و نقل در هدفمندی یارانه ها در استانداری افزود: تمامی جوانب اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در مازندران بررسی کارشناسانه انجام شده است.

معاون عمرانی استانداری مازندران با اشاره به اینکه مردم با کمال اطمینان آمادگی خود را برای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اعلام داشته اند، تصریح کرد: این اطمینان به مردم داده می شود که این طرح ملی که نوعی شکوفایی اقتصادی و رفاه را برای جامعه به دنبال دارد ضرر و زیانی برای جامعه ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وجود سه میلیون نفر در مازندران گفت: هم اکنون خودروهای حمل و نقل عمومی درون و برون شهری استان روزانه قادر به ایاب و ذهاب سه میلیون و 800 هزار نفر هستند.

هاشمی با بیان اینکه برنامه جامع ای برای ساماندهی ایاب و ذهاب مسافران در درون و برون شهرهای استان وجود ندارد، افزود: با این روند حلقه مفقوده معطلی مردم در صفهای طولانی برای سوارشدن به خودروها در استان رفع نشده است.

پژمان اژدری، دبیر شورای ترافیک مازندران نیز با اشاره به اینکه با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها نرخ کرایه اتوبوس و مینی بوس تا پایان سال افزایش نخواهد یافت، اظهار داشت: بر این اساس ستاد مدیریت مصرف سوخت بر آن شد تا قیمت لاستیک و روغن ماشین نیز با اجرای طرح افزایش نداشته باشد.

وی بیان داشت: باید از طریق ساماندهی ناوگان اتوبوسرانی نسبت به سرویس دهی اتوبوسهای درون شهری برای برون شهرهای استان اقدام جدی کرد.

وی افزود: بیمه بازنشستگی 50 درصد رانندگان تا پایان سال از طریق دولت پرداخت می شود.