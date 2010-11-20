9700 خودروی روستایی در مازندران شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید رضا نصرالله نژاد عصر شنبه در جلسه ستاد هدفمندی یارانه ها افزود: با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بسیاری از مشکلات حمل و نقل روستاییان رفع می شود و جلوی قاچاق سوخت در جامعه گرفته خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح می توانیم شاهد ارتقاء ضریب ایمنی در جاده های استان باشیم.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های مازندران از اجرای طرح بیمه بازنشستگی رانندگان سیستم حمل و نقلی استان در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: با اجرای این طرح، دولت مکلف به پرداخت 50 درصد حق بیمه بازنشستگی رانندگان استان می شود.

نصرالله نژاد با بیان اینکه بهسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل برون شهری از طریق این طرح تقویت می شود، یادآور شد: بر اساس نظر دولت اقلام مصرفی خودرو نظیر روغن و لاستیک افزایش نخواهد یافت.

وی از شناسایی هزار و 319 دستگاه وانت بار و چهار هزار و 900 خودروی برون شهری در مازندران خبر داد و گفت: تسهیلات 500 هزار تومانی تا یک میلیون تومانی به متقاضیان خودروهای سواری و خاور جهت دریافت بنزین هوشمند اعطا می شود.

محمود شعبان زاده، رئیس سازمان اقتصادی و دارایی مازندران گفت: ستاد هدفمندی یارانه ها در استان به دنبال تقویت نوسازی ناوگان حمل و نقل است.

وی افزود: قیمت انرژی در قانون هدفمندی متعادل می شود.