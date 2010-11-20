  1. استانها
  2. مازندران
۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۰۲

9700 خودروی روستایی در مازندران شناسایی شد

9700 خودروی روستایی در مازندران شناسایی شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های مازندران گفت: مسئولیت حمل و نقل روستاییان استان، با شناسایی 9 هزار و 728 راننده خودرو در مازندران انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید رضا نصرالله نژاد عصر شنبه در جلسه ستاد هدفمندی یارانه ها افزود: با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بسیاری از مشکلات حمل و نقل روستاییان رفع می شود و جلوی قاچاق سوخت در جامعه گرفته خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح می توانیم شاهد ارتقاء ضریب ایمنی در جاده های استان باشیم.
 
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های مازندران از اجرای طرح بیمه بازنشستگی رانندگان سیستم حمل و نقلی استان در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: با اجرای این طرح، دولت مکلف به پرداخت 50 درصد حق بیمه بازنشستگی رانندگان استان می شود.
 
نصرالله نژاد با بیان اینکه بهسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل برون شهری از طریق این طرح تقویت می شود، یادآور شد: بر اساس نظر دولت اقلام مصرفی خودرو نظیر روغن و لاستیک افزایش نخواهد یافت.
 
وی از شناسایی هزار و 319 دستگاه وانت بار و چهار هزار و 900 خودروی برون شهری در مازندران خبر داد و گفت: تسهیلات 500 هزار تومانی تا یک میلیون تومانی به متقاضیان خودروهای سواری و خاور جهت دریافت بنزین هوشمند اعطا می شود.
 
محمود شعبان زاده، رئیس سازمان اقتصادی و دارایی مازندران گفت: ستاد هدفمندی یارانه ها در استان به دنبال تقویت نوسازی ناوگان حمل و نقل است.
 
وی افزود: قیمت انرژی در قانون هدفمندی متعادل می شود.
کد مطلب 1195042

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها