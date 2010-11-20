قطعنامه حقوق بشری سازمان ملل دسیسه ای از سوی آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، تصویب قطعنامه سازمان ملل در مورد وضعیت بد حقوق بشر در کره شمالی انتقاد شدید این کشور را به همراه داشت.

وزارت خارجه کره شمالی ضمن محکوم کردن این اقدام، آن را دسیسه ای طراحی شده توسط آمریکا دانست. سخنگوی این وزارتخانه در این رابطه گفت: آمریکا هر سال می کوشد با چنین اقداماتی کره شمالی را تضعیف کند.

به گفته وی واشنگتن وضعیت حقوق بشر در کره شمالی را بهانه ای برای اعمال فشارهای بیشتر به این کشور قرار داده است. سخنگوی وزارت خارجه همچنین از ادامه روند توسعه و پیشرفت کشورش با وجود اقدامات اینچنین از سوی آمریکا و همپیمانانش خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: غرب در حالی مدعی دفاع از حقوق بشر است که خود بدلیل تبعیض نژادی و برخورد غیرانسانی با مهاجران، خشونت علیه زنان و رفتار خشونت بار با زندانیان مورد انتقاد مجامع بین المللی است.

مجمع عمومی سازمان ملل در نشست روز پنج شنبه خود قطعنامه ای را در مورد وضعیت وخیم حقوق بشر در کره شمالی تصویب کرده و از شکنجه و برخوردهای خشونت آمیز با مخالفان، وضعیت ناهنجار زندانیان، صدور حکم اعدام به دلایل سیاسی و کار اجباری زندانیان در این کشور انتقاد کرد.