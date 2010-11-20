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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۰۴

مراکز رشد گلستان وضعیت خوبی ندارند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کار و امور اجتماعی استان گفت: برای 20 درصد از بازدیدهای استان شهرها را از شرق و غرب انتخاب شد و به این نتیجه رسیده ایم که مراکز رشد استان وضعیت مناسبی ندارند و اقدامات مناسبی نیز صورت نگرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رحمت الله نوروزی عصر شنبه در جمع مسئولان استان گفت: اقدامات سند توسعه اشتغال استان انجام شده است و انتظار داشتیم که تمام صاحبنظران دانشگاهی و غیردانشگاهی نظرات خود را ارسال کنند.

استاندار گلستان نیز گفت: تا پایان سال همه دستگاهها اجرایی باید به تعهد ایجاد اشتغال خود عمل کنند و از آنها سئوال خواهد شد، چنانچه دستگاهی مسئولیت خود را انجام ندهد به مردم معرفی خواهد شد.
 
جواد قناعت با اشاره به سیاستهای دولت و اولویت اشتغال در برنامه های اجرایی دولت دهم، افزود: از مدیران استانی خواست فرصت بیشتری را برای اشتغال اختصاص دهند.

وی با قدردانی از زحمات مطبوعات از آنان خواست موضوع اشتغال را در اولویتهای خبری خود قرار دهند و از مسئولان در این زمینه سئوال کنند.

قناعت موضوع آموزش را با اهمیت دانست و از کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری خواست با همکاری دانشگاهها کارشناسان امر اشتغال دستگاههای اجرایی در دوره های آموزشی کوتاه مدت شرکت کنند.
کد مطلب 1195053

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