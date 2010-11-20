پیامهای غدیر نباید مورد بی توجهی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگی عمومی هرمزگان که در دفتر نماینده ولی فقیه در بندرعباس برگزار شد با اشاره به لزوم توجه به پیام ها و اهداف غدیر و لزوم بیان آنها در جامعه گفت: رها کردن پیامهای غدیر بی انصافی نسبت به اسلام و این واقعه تاریخی است.

وی ادامه داد: تا آن مرحله که همه ما به عنوان ارادتمند علی (ع) راضی باشیم هنوز راه زیادی مانده و کارهای فراوانی باید انجام شود.

وی افزود: مهمترین شکل آن نیز بیان این واقعه به شکل جهانی است غدیر واقعه ای است که به طور 100 درصدی به شیعه مربوط می شود ولی می تواند جهان اسلام را در بر بگیرد.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان تصریح کرد: برادران اهل سنت نیز موضوع غدیر را قبول دارند و کتب اهل سنت نیز این موضوع تایید شده است.

آیت الله نعیم آبادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره بر لزوم اجرای مراسمات و جشنها در شان ائمه بیان داشت: در جشن ها نباید کاری برخلاف شرع انجام شود و در انتخاب موسیقی به معیارهای اسلام و دین باید توجه داشت.