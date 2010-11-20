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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۰۸

تظاهرات ضد سعودی در اندونزی/ عربستان به جنایت علیه بشریت متهم شد

تظاهرات ضد سعودی در اندونزی/ عربستان به جنایت علیه بشریت متهم شد

به دنبال شکنجه و قتل اتباع اندونزی در عربستان سعودی، امروز تظاهرات گسترده ای در برابر سفارت این کشور در جاکارتا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه نهرین نت، به دنبال قتل یک خدمتکار اندونزی که در منزل یکی از سعودی ها  کار می کرد موجی ازخشم جارکارتا و دیگر شهرهای این کشور را فرا گرفت.

به گزارش منابع خبری سازمانهای حقوق بشر به دنبال این حادثه تظاهرات گسترده ای در برابر سفارت عربستان در جاکارتا به راه انداختند؛ تظاهر کنندگان پلاکاردهایی حمل می کردند که بر روی آنها نوشته شده بود رژیم سعودی جنایتکار است.

تظاهرکنندگان در این تظاهرات خشم خود را از سکوت مقامات سعودی و عدم مجازات صدها عربستانی که درعملیات تجاوز و شکنجه اتباع اندونزی دست داشته اند، ابراز کردند.

شایان ذکر است که اخیرا خشونت علیه خدمتکاران اندونزیایی در عربستان افزایش پیدا کرده است. مقامات اندونزی از احتمال ممانعت از سفر اتباع این کشور به عربستان در پی افزایش اقدامات خشونت آمیز علیه آنها خبر داده اند و از عدم برخورد قاطع مسئولین ریاض با اقدامات علیه اتباع این کشور خشمگین هستند.

کد مطلب 1195057

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