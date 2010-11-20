اردبیل سهمیه لیگ برتر شمشیربازی باشگاه های کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، حافظعلی آقاجانی دبیر هیئت شمشیربازی استان اردبیل بعد از ظهر شنبه در جمع اعضا کانون شمشیربازی اردبیل اظهار داشت: تحقق این مهم به ارتقا فنی شمشیربازان استان منتج خواهد شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون تلاش می کنیم با تقویت شمشیربازی استان، زمینه حضور موفق در لیگ مهیا شود، افزود: سال قبل به دلیل برخی قوانین شمشیربازی و عدم فعالیت در اسلحه سابر، شمشیربازان استان امکان حضور در لیگ برتر را نداشتند.

دبیر هیئت شمشیربازی استان اضافه کرد: ولی امسال با توجه به زمینه سازیها برای فعالیت در اسلحه سابر و حضور خوب تیمهای اعزامی به مسابقات کشوری و بین المللی و حمایت فدراسیون و تربیت بدنی استان این فرصت برای شمشیربازی استان جهت حضور در سطح اول شمشیربازی کشور مهیا شد.

وی با اشاره به سطح رقابتهای لیگ و حضور تیمهای باشگاهی قوی در این مسابقات ابراز داشت: هدف اصلی در اولین حضور کسب تجربه و ارتقا توان فنی بازیکنان بویژه جوان و نوجوان شمشیرباز استان بوده و کسب نتیجه در اولویتهای سوم و چهارم قرار دارد.

آقاجانی با بیان اینکه ساختار و استخوان بندی تیمهای اعزامی در سه اسلحه از بازیکنان بومی و قهرمانان شمشیرباز استان خواهد بود، تصریح کرد: اما برای دفاع از اعتبار شمشیربازی نوپای استان یک بازیکن فلوریست و دو بازیکن سابریست ملی به تیم اضافه خواهد شد.

وی به رایزنیهایی صورت گرفته در این خصوص اشاره کرد و یاد آور شد: هنوز اسامی این شمشیربازان به طور قطعی مشخص نشده اما با تامین اعتبارات لازم این مهم محقق می شود.

این مسئول همچنین با اشاره به مشکلات مالی و تامین هزینه تیم اعزامی خاطر نشان کرد: برآورد ما برای هزینه های سال اول حضور در لیگ حدود 100 میلیون ریال می باشد که تلاش می کنیم این اعتبار با جذب اسپانسر تامین شود.

وی متذکر شد: در صورت عدم توفیق در جذب اسپانسر مناسب، فعلا تیم زیر نظر هیئت استان فعالیت خواهد کرد و طی مذاکرات با مسئولین استان قولهای خوبی برای حمایت داده شده که امیدوارم تحقق یابد.

به گفته وی مسابقات شمشیربازی لیگ باشگاههای کشور در سال جاری از اواخر آذرماه و بعد از مسابقات آسیایی گوانگ ژو آغاز خواهد شد.

