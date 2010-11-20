100کیلومتر از شبکه توزیع آب خرم آباد نشت یابی می شود

مهدی اکبریان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: در حال حاضر پرت آب در شهر خرم آباد بیش از30 درصد است.

وی با تاکید بر اینکه میزان پرت آب در خرم آباد رقم بسیار بالایی است، یادآور شد: به همین دلیل باید تمام تلاش و توان خود را در راستای پایین آوردن هدر رفت آب در مرکز لرستان به کار بندیم.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان به تشریح اقدامات در دستور کار در این زمینه پرداخت و خاطر نشان کرد: اولین گام برای کاهش پرت آب، نصب کنتور بر روی خروجی ها از مخازن به سمت شبکه آبرسانی شهر می باشد که با نصب این کنتورها می توانیم پرت دقیق آب را محاسبه کنیم.

اکبریان از ایجاد کمیته کاهش پرت آب در شرکت آب و فاضلاب استان خبر داد و یادآور شد: نشت یابی 100کیلومتر از شبکه توزیع آب شهر خرم آباد یکی از مصوبات این کمیته است که برای اجرا در دستور کار قرار گرفته است.