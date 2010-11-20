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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۳۸

ویسکرمی:

همایش کاربردی "فرهنگ کار" در لرستان برگزار می شود

همایش کاربردی "فرهنگ کار" در لرستان برگزار می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل کار و امور اجتماعی استان لرستان از برگزاری همایش کاربردی فرهنگ کار در این استان خبر داد.

حامد ویسکرمی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: این همایش همزمان با 21 و 22 دیماه سالجاری برگزار می شود.

وی به محورهای ارسال مقاله به این همایش اشاره کرد و یادآور شد: نقش آموزه های دینی در ارتقاء فرهنگ کار، توسعه و تعمیق فرهنگ کار در بهبود شرایط فردی و اجتماعی کارگران و کارفرمایان در استان و نقش خانواده در ترویج فرهنگ کار و تربیت نیروی کار متعهد و پر تلاش از جمله محورهای این همایش است.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان لرستان نقش مدیریت در ارتقاء فرهنگ کار سازمانی، نقش رسانه های گروهی بالاخص صدا و سیما در تبلیغ ارزشهای کار و در نهایت ارتقاء فرهنگ کار، بررسی شاخص های دستیابی به اشتغال پایدار و نقش دانش و مهارت در ارتقاء فرهنگ کار را از دیگر محورهای همایش کاربردی فرهنگ کار برشمرد.

ویسکرمی خاطر نشان کرد: علاقمندان می توانند مقالات خود را حداکثر تا تاریخ دهم آذرماه سالجاری به دبیرخانه همایش مستقر در اداره کل کار و امور اجتماعی لرستان به نشانی خرم آباد، انتهای خیابان رازی ارسال کنند.

کد مطلب 1195064

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