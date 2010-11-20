همایش کاربردی "فرهنگ کار" در لرستان برگزار می شود

حامد ویسکرمی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: این همایش همزمان با 21 و 22 دیماه سالجاری برگزار می شود.

وی به محورهای ارسال مقاله به این همایش اشاره کرد و یادآور شد: نقش آموزه های دینی در ارتقاء فرهنگ کار، توسعه و تعمیق فرهنگ کار در بهبود شرایط فردی و اجتماعی کارگران و کارفرمایان در استان و نقش خانواده در ترویج فرهنگ کار و تربیت نیروی کار متعهد و پر تلاش از جمله محورهای این همایش است.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان لرستان نقش مدیریت در ارتقاء فرهنگ کار سازمانی، نقش رسانه های گروهی بالاخص صدا و سیما در تبلیغ ارزشهای کار و در نهایت ارتقاء فرهنگ کار، بررسی شاخص های دستیابی به اشتغال پایدار و نقش دانش و مهارت در ارتقاء فرهنگ کار را از دیگر محورهای همایش کاربردی فرهنگ کار برشمرد.

ویسکرمی خاطر نشان کرد: علاقمندان می توانند مقالات خود را حداکثر تا تاریخ دهم آذرماه سالجاری به دبیرخانه همایش مستقر در اداره کل کار و امور اجتماعی لرستان به نشانی خرم آباد، انتهای خیابان رازی ارسال کنند.