استاد دانشگاه تربیت معلم چهره ماندگار علمی سال شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، دکتر علیرضا مدقالچی استاد پایه 38 دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه تربیت معلم در هشتمین همایش چهره های ماندگار که پنجشنبه 27 آبان در سالن همایشهای سازمان صدا و سیما برگزار شد به عنوان چهره ماندگار علمی کشور انتخاب شد.



فعالیتهای علمی تاکنون شامل فعالیت در زمینه های آموزشی، پژوهشی و مدیریت در جهت ارتقای دانش ریاضیات در کشور، تدریس دوره های مختلف دانشگاهی از جمله مقطع دکترا از سال 1354 تا کنون، تألیف و ترجمه 15 جلد کتاب، تألیف بیش از 50 مقاله در مجلات معتبر بین المللی، تألیف 20 مقاله در زمینه های مختلف دانش ریاضی در مجلات داخلی و تربیت 20 دانشجوی دوره دکترا است.

همچنین وی سرپرستی تدوین دانشنامه ریاضی که منجر به انتشار حداقل 10 جلد دانشنامه خواهدشد که جلد اول واژه نامه حدود 800 صفحه زیر چاپ است، تألیف مقالات تحقیقی مروری در مجله فرهنگ و اندیشه انجمن ریاضی ایران و انتشار مقالات گوناگون در خبرنامه انجمن ریاضی ایران به منظور ترویج دانش ریاضی در کشور در سطوح مختلف را برعهده داشته است.



از سمت های اجرایی دکتر مدقالجی می توان به ریاست انجمن ریاضی ایران دو دوره (از سال 85 تا 91 )، عضو هیئت امنای پژوهشگاه دانشهای بنیادی وزارت آموزش و پرورش از سال 85، عضو شورای برنامه ریزی دفتر تألیف وزارت آموزش و پرورش از سال 62 لغایت 82، سردبیر و عضو هیئت تحریریه مجله رشد ریاضی به مدت 20 سال، ریاست دانشکده علوم در سال 62، ریاست موسسه ریاضیات دکتر مصاحب از سال 66 تا 69، دو دوره معاونت آموزشی دانشگاه در سال های(62 لغایت 65) و (69 لغایت72)، ریاست دانشگاه تربیت معلم از سال 72 لغایت 76 اشاره کرد.



وی همچنین عضو هیئت امنای دانشگاه تربیت معلم از سال 89، عضو وابسته فرهنگستان علوم از سال 89 بوده است.



از افتخارات وی نیز می توان به دریافت مدال درجه یک فرهنگ در سال 1352 به عنوان رتبه اولی دوره کارشناسی، استاد نمونه کشوری در سال 1382، دریافت لوح تقدیر و جایزه از همایش مؤلفین برتر کتاب های ریاضی آموزش و پرورش، برنده جایزه ریاضی کرمانی و جایزه وصال مربوط به انجمن ریاضی ایران و دریافت لوح های تقدیر نمونه به سبب فعالیت در زمینه های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه اشاره کرد.