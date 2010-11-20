یک باند قاچاق انسان در انار منهدم شد

سرهنگ محمد مهدوی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان از انهدام یک باند قاچاق انسان در این شهرستان خبر داد.

وی ادامه داد: قاچاقچیان انسان سعی داشتند 30 افغانی غیرمجاز را از زاهدان به تهران منتقل کنند که در یک ایستگاه ایست و بازرسی خودروهای این باند قاچاق شناسایی و سه نفر قاچاقچی دستگیر شدند.

فرمانده نیروی انتظامی انار اظهارداشت: افاغنه غیرمجاز برای استرداد به افغانستان تحویل اردوگاه مراقبتی ماهان شده اند.

وی با اشاره به اینکه شهرستان انار در مرز بین استانهای کرمان و یزد قرار دارد گفت: قاچاقچیان سعی دارند از این مسیر برای انتقال افاغنه غیرمجاز به استانهای مرکزی استفاده کنند.

طی ماههای اخیر تمایل قاچاقچیان برای استفاده از این محور برای انتقال قاچاقی انسان به مرکز کشور افزایش یافته است.