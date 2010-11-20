تولید پژو متوقف نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین جواد نجم الدین ظهر شنبه در بازدید از کارخانه نیرومحرکه در شهر صنعتی البرز قزوین اظهار داشت: پژو تا زمانی که استانداردهای زیست محیطی و سایر شاخصه های تعیین شده را پوشش دهد و رعایت کند در چرخه تولید قرار دارد و زمانی که نتواند این استانداردها را رعایت کند از چرخه تولید خارج خواهد شد.

وی افزود: در تولید خودرو یک سری استانداردهای 55 گانه وجود دارد که تا مهرماه امسال کلیه خودروهای تولیدی کشور باید این استانداردها را رعایت کند که خوشبختانه تولیدات ایران خودرو تا مهرماه گواهینامه استانداردهای 55 گانه را دریافت کرده و در این زمینه هیچ مشکلی نداریم.

نجم الدین تصریح کرد: در سال جاری بیش از 800 هزار دشتگاه انواع خودرو در شرکت ایران خودرو تولید شده است.

مدیرعامل شرکت ایران خودرو خاطرنشان کرد: میزان گردش مالی از محل فروش خودرو در این شرکت به 90 هزار میلیارد ریال رسیده است.

وی گفت: در سال جاری ایران خودرو 55 هزار دستگاه انواع خودروی سواری به بازارهای بین المللی صادر می کند که این میزان هفت درصد کل تولید این شرکت را شامل می شود.

نجم الدین با اشاره به اینکه ایران خودرو مشتری قطعات با کیفیت است، اضافه کرد: قطعه سازانی که تولیدات آنها از قیمت رقابتی و کیفیت لازم برخوردار باشد می توانند در زنجیره تامین قطعات ایران خودرو قرار گیرند و با ما همکاری کنند.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو همچنین اظهار داشت: قطعه سازان ایرانی باید استانداردهای جهانی را درتولید قطعه رعایت کنند درغیر این صورت بازارهای خود را از دست خواهند داد و به شرکتهای خودروسازی نیز ضربه خواهند زد.

نجم الدین از قسمتهای مختلف شرکت نیرو محرکه قزوین تولیدکننده قطعات خودرو و موتورسیکلت بازدید کرد و در جریان روند تولید در این کارخانه قرار گرفت.