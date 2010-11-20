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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۴۲

وضعیت اشتغال در پنج شهرستان گلستان بررسی شد

وضعیت اشتغال در پنج شهرستان گلستان بررسی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل رسیدگی به شکایت استانداری گلستان گفت: وضعیت اشتغال پنج شهرستان استان مورد بازدید قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدعلی نوبخت عصر شنبه در کارگروه اشتغال استانداری گفت: هدف از بازدیدهای ما مچ گیری نیست بلکه هدف ایجاد اشتغال است.

وی اظهار داشت: در ابتدا بازدید به فرمانداریها می رفتیم چون فرمانداران را عضوی از اعضای نظارت می دانیم و تعهد دستگاههای اجرایی مورد بازدید قرار گرفت زیرا اشتغالی  که ایجاد می شود برای مردم است.

نوبخت بیان داشت: طی بازدیدها مشخص شد اشتغال بعضی از دستگاهها  90 درصد به واقعیت نزدیک بود و چند دستگاه انحراف داشتند که در این مورد فرمانداران سخت پیگیرند.
 
وی تاکید کرد: تنها راه نزدیک شدن به آمار اشتغال واقعی تعریف سامانه است.
 
طبق تعهد قرار است امسال بیش از 17 هزار شغل در گلستان ایجاد شود.
کد مطلب 1195068

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