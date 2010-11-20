وضعیت اشتغال در پنج شهرستان گلستان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدعلی نوبخت عصر شنبه در کارگروه اشتغال استانداری گفت: هدف از بازدیدهای ما مچ گیری نیست بلکه هدف ایجاد اشتغال است.

وی اظهار داشت: در ابتدا بازدید به فرمانداریها می رفتیم چون فرمانداران را عضوی از اعضای نظارت می دانیم و تعهد دستگاههای اجرایی مورد بازدید قرار گرفت زیرا اشتغالی که ایجاد می شود برای مردم است.

نوبخت بیان داشت: طی بازدیدها مشخص شد اشتغال بعضی از دستگاهها 90 درصد به واقعیت نزدیک بود و چند دستگاه انحراف داشتند که در این مورد فرمانداران سخت پیگیرند.

وی تاکید کرد: تنها راه نزدیک شدن به آمار اشتغال واقعی تعریف سامانه است.

طبق تعهد قرار است امسال بیش از 17 هزار شغل در گلستان ایجاد شود.