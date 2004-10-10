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۱۹ مهر ۱۳۸۳، ۱۰:۰۴

با هشدار نسبت به اوج گيري خشونت دست جمعي عليه آمريكا در يك سخنراني؛

سيمور هرش : وارد يك جنگ اسطوره اي در عراق شديم

سيمور هرش نويسنده مشهور نيويوركر طي يك سخنراني در دانشگاه كاليفرنيا با انتقاد از ادامه جنگ در عراق گفت : بدون داشتن اطلاعات ما در حال يك جنگ اسطوره اي تمام عيار در عراق هستيم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آسوشيتد پرس ، سيمور هرش نويسنده نيويوركر در سخنراني خود در دانشگاه كاليفرنيا در بركلي گفت : در صورتي كه جنگ در عراق ادامه يابد اروپا به يك بلوك خشونت جمعي عليه آمريكا تبديل خواهد شد .

هرش دولت بوش را به دليل جنگ عليه عراق و آسيب پذيرتر كردن آمريكا مورد انتقاد شديد قرار داد .

وي گفت كه اگر بوش بار ديگر انتخاب شود يك كار را انجام خواهد داد و آن كار اين است جهنم را بوجود خواهد آورد .

هرش ادامه داد : اساسا ما هم اكنون در يك جنگ تمام عيار عليه مردم اسطوره اي هستيم . ما هيچ اطلاعاتي نداريم و ما هر چيزي را كه مي بينيم منفجر مي كنيم .

وي كه در مورد شكست اطلاعات آمريكا در نفوذ برناامني هاي در عراق سخن مي گفت ، گفت : منابع اشاره كردند كه جنگ در عراق به پايان رسيده است و آشوبها و ناآراميها اين جنگ را برده اند .

وي با اشاره به اينكه جنگ عراق ، " يك جنگ ايدئولوژي " بود گفت : مشكل اصلي و واقعي اين است كه بوش به آنچه انجام مي دهد ايمان دارد . وي خود را به عنوان يك پسر با كلاه سفيد تصور مي كند و او خود را پاك و منزه مي بيند .

نويسنده مشهور نيويوركر گفت : بوش وارد عراق شد در حاليكه مي انديشيد دمكراسي در ايران و سوريه منتشر خواهد شد . وي وارد عراق شد تا اسرائيل و نفت در امنيت بيشتري قرار بگيرند .

هرش گفت : ايده غالب ايده انتشار دمكراسي بود اما جنگ و شكست افتضاح آميز زندان ابوغريب خشم جهان عرب را برانگيخته است .

کد مطلب 119507

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