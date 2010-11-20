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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۱۱

در موضعی خصمانه ابراز شد؛

خشم سارکوزی از نبودن نام ایران در فهرست تهدیدهای ناتو

خشم سارکوزی از نبودن نام ایران در فهرست تهدیدهای ناتو

رئیس جمهوری فرانسه با اذعان به این که نامی از هیچ کشوری بعنوان تهدید در اساسنامه جدید این پیمان برده نشده، مدعی شد که ایران تهدیدی برای ناتو است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه در توجیه تلاش کشورهای غربی برای ایجاد سپر دفاع موشکی در اروپا از ایران بعنوان تهدیدی برای ناتو نام برد.

وی امروز شنبه در نشست سران پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در لیسبون گفت: هیچ نامی در سند منتشر شده ناتو وجود ندارد، اما باید گفت که امروز تهدید موشکی متوجه ناتو از سوی ایران است.
 
سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در دومین روز از نشست خود در لیسبون با بازنویسی اساسنامه این سازمان که طرح کلی آن دفاع همه جانبه در برابر تهدیدات مدرن بود به توافق رسیدند.
 
این اساسنامه که در واقع نسخه به روز شده اساسنامه اصلی ناتو است بر این امر تاکید می کند که اگر یکی از اعضای ناتو مورد تهدید یا حمله قرار گرفت دیگر اعضای سازمان وظیفه دارند تا از عضو مورد حمله حمایت کنند.
 
در نشست مذکور که از روز جمعه در پایتخت پرتغال آغاز شده، کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در مورد دفاع همه جانبه در برابر تهدیدهایی چون قاچاق مواد مخدر، حملات سایبری، تروریسم و دفاع موشکی هم پیمان شدند.
کد مطلب 1195070

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