30 درصد مزارع ذرت ارزوئیه دچار سرمازدگی شد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی ارزوئیه با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از کشاورزی این منطقه به کشت ذرت اختصاص یافته است گفت: به دلیل کاهش شدید دمای هوا 30 درصد محصول مزارع خسارت دیده است.