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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۵۸

30 درصد مزارع ذرت ارزوئیه دچار سرمازدگی شد

30 درصد مزارع ذرت ارزوئیه دچار سرمازدگی شد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی ارزوئیه با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از کشاورزی این منطقه به کشت ذرت اختصاص یافته است گفت: به دلیل کاهش شدید دمای هوا 30 درصد محصول مزارع خسارت دیده است.

محمد برآوردی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: ارزوئیه یکی از مهمترین قطبهای کشاورزی استان کرمان است که به دلیل گرمای هوا و وضعیت مطلوب خاک و آب به یکی از مهمترین کانونهای کشت ذرت کشور تبدیل شده است.

وی افزود: متاسفانه به دلیل سرمای ناگهانی و بیش از حد هوا طی سه روز گذشته شش هکتار از مزارع ذرت این منطقه دچار خسارت شدید شده اند.

برآوردی اضافه کرد: حداقل 30 درصد محصول کشاورزان دچار خسارت شدید شده است.

مدیر جهاد کشاورزی ارزوئیه خاطرنشان کرد: کشاورزان می توانند برای دریافت و جبران خسارت خود به جهاد کشاورزی منطقه مراجعه کنند.

وی از کشاورزان خواست تدابیر لازم برای جلوگیری از سرما زدگی محصول کشاورزی را اتخاذ کنند و در این خصوص با کارشناسان جهاد کشاورزی مشاوره نمایند.

کد مطلب 1195071

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